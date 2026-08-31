Damas et Tripoli actent la réouverture de l’ambassade syrienne en Libye

La Syrie et la Libye veulent tourner la page de quatorze années de rupture diplomatique.

Damas et Tripoli ont convenu de rouvrir l’ambassade syrienne à Tripoli et de relancer leur coopération bilatérale, lors d’une rencontre entre le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah et le ministre syrien des Affaires étrangères Asaad Hassan al-Shaibani.

Arrivé dimanche à Tripoli, Asaad Hassan al-Shaibani s’est entretenu avec plusieurs responsables libyens, dont le Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah. Les deux pays ont décidé de réactiver le Comité supérieur mixte libyo-syrien, une instance placée au niveau des Premiers ministres et chargée de coordonner les relations politiques, économiques et sociales entre les deux États.

La coopération diplomatique devrait également s’étendre à l’est de la Libye. Damas et Tripoli ont convenu de rouvrir un consulat syrien à Benghazi, renforçant ainsi la présence diplomatique syrienne dans le pays.

Les discussions ont porté sur plusieurs dossiers sensibles, notamment la coopération sécuritaire et la lutte contre le terrorisme. Les responsables ont également évoqué les services consulaires ainsi que la situation des prisonniers, des détenus et des réfugiés syriens et libyens.

Sur le plan économique, les deux parties ont abordé la question des arriérés financiers entre les institutions libyennes et syriennes.

Le ministre syrien des Affaires étrangères a par ailleurs rencontré son homologue libyen chargé du Pétrole et du Gaz ainsi que le directeur de l’Autorité libyenne des investissements. Les échanges ont notamment porté sur la coopération dans le secteur de l’énergie et les investissements.

Quatorze ans de rupture diplomatique

L’ambassade syrienne à Tripoli est fermée depuis 2012, après que les autorités libyennes de l’époque eurent reconnu l’opposition syrienne. La rupture était intervenue sous le régime de Bachar al-Assad, alors que la Syrie était plongée dans la guerre civile.

La situation a profondément changé depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024, lorsque les forces d’opposition ont renversé son régime, mettant fin à plus de six décennies de pouvoir du parti Baas.

Un premier signe de rapprochement était apparu en août 2025. Une délégation syrienne avait alors hissé le drapeau de la Syrie post-Assad sur l’ambassade à Tripoli, laissant présager une prochaine réouverture.

Abdul Hamid Dbeibah a présenté les discussions de dimanche comme le début d’"un nouveau chapitre" dans les relations entre les deux pays.

Le Premier ministre libyen a insisté sur la nécessité de construire cette nouvelle relation autour des intérêts communs, d’une coopération concrète et du règlement des dossiers encore en suspens.

Cette reprise des relations intervient alors que la Libye reste politiquement divisée entre le gouvernement basé à Tripoli et une administration rivale dans l’est du pays. Dimanche, les représentants des deux camps ont toutefois signé un accord prévoyant l’organisation d’élections nationales dans un délai de deux ans.