Kenya : des Burundais prêts à partir après la répression des commerces étrangers

Des centaines de Burundais vivant au Kenya se sont rendus en masse à leur ambassade à Nairobi, lundi, pour obtenir des documents de voyage afin de quitter le pays, quelques jours après que le président William Ruto a ordonné la fermeture des petits commerces tenus par des étrangers.

Le Kenya a longtemps attiré des migrants de toute la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), dont les membres bénéficient de la liberté de circulation au sein du bloc régional.

La semaine dernière, M. Ruto a donné aux petites entreprises appartenant à des étrangers jusqu'à lundi pour fermer, affirmant que le pays "n'a pas instauré la confiance des investisseurs pour les vendeurs ambulants".

Cette décision a suscité la peur chez de nombreux étrangers, en particulier chez les Burundais qui vivent de la vente ambulante à Nairobi, provoquant une ruée pour obtenir des documents afin de rentrer chez eux.

Serrant de grandes enveloppes marron, des foules ont fait la queue pendant des heures devant l'ambassade du Burundi, tandis que valises et sacs en plastique s'entassaient dans l'enceinte du bâtiment, beaucoup se préparant à partir.

"Ils nous ont expulsés comme des animaux", a déclaré le pasteur Jean-Baptiste Ndayizeye à l'AFP.

M. Ndayizeye a indiqué que deux de ses voisins avaient été agressés et dépouillés, comparant la situation aux violences xénophobes survenues en Afrique du Sud. L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier ces affirmations de manière indépendante.

"Ce que les Sud-Africains ont fait aux étrangers et ce que font les Kényans, c'est la même chose", a-t-il dit, ajoutant qu'il était injuste qu'ils n'aient reçu aucun avertissement.

Un autre Burundais, Eric Bizimana, arrivé au Kenya en 2022 après des années de chômage dans son pays, a expliqué n'avoir jamais demandé de permis de travail en raison de son coût élevé.

"Ils sont si tristes" de quitter le Kenya, a déclaré Philemon Jaika Adamba, un chauffeur de moto-taxi kényan qui avait conduit deux Burundais jusqu'à l'ambassade. "Ce n'est pas juste".

"Mal compris"

Le Burundi, pays d'environ 15 millions d'habitants et l'un des plus pauvres au monde, fait partie de l'EAC aux côtés du Kenya, première puissance économique de la région.

Le ministre burundais des Affaires étrangères, Édouard Bizimana, a condamné les "violences contre les étrangers, en particulier contre les Burundais".

"Le gouvernement kényan est responsable de la vie des Burundais vivant au Kenya", a-t-il écrit sur X.

"Laisser des civils kényans faire le travail de la police donne l'impression d'un État défaillant, car cela laisse libre cours à la violence, au pillage et à la xénophobie", a-t-il ajouté.

Le ministre adjoint kényan des Affaires étrangères, Korir Sing'Oei, s'est rendu à l'ambassade plus tard dans la journée de lundi, a présenté ses excuses aux Burundais et leur a assuré que la police protégerait les zones où des violences avaient été signalées.

M. Sing'Oei a indiqué que les propos du président avaient été "mal compris".

"En raison de cette incompréhension, beaucoup ont été attaqués par leurs voisins et leurs amis", a-t-il déclaré.

"Notre principal objectif est de savoir comment vous vivez, où vous vous trouvez, que vous avez une pièce d'identité, et que vos emplois sont enregistrés", a-t-il ajouté.

Le porte-parole du gouvernement, Charles Owino, a annoncé que les autorités avaient ouvert une "fenêtre officielle de documentation et d'enregistrement" et a appelé les Burundais à présenter leurs papiers auprès de leur ambassade.

"Le gouvernement reconnaît qu'en raison de circonstances historiques et de dynamiques régionales, un certain nombre de ressortissants d'Afrique de l'Est, dont plusieurs Burundais, résident et exercent une activité au Kenya sans être pleinement en règle", a déclaré Owino.