Nigeria : la raffinerie Dangote prépare son entrée en Bourse

La raffinerie de pétrole Dangote a franchi une nouvelle étape vers son introduction en Bourse. Le groupe a signé lundi les documents officiels avec ses conseillers et les autres acteurs impliqués dans l’opération.

Cette introduction pourrait devenir la plus importante jamais réalisée en Afrique. L’offre d’actions doit se dérouler du 14 septembre au 13 octobre. La société prévoit de mettre en vente 4,1 milliards d’actions, au prix de 525 nairas par action.

Si toutes les actions sont vendues, l’opération pourrait permettre de lever environ 2 150 milliards de nairas, soit près de 1,6 milliard de dollars. En cas de forte demande, la raffinerie pourrait également vendre jusqu’à 30 % d’actions supplémentaires, avec l’accord des autorités.

Cette introduction en Bourse sera un test important pour la raffinerie et pour le marché financier nigérian. Construite près de Lagos pour environ 20 milliards de dollars, la raffinerie Dangote peut actuellement produire jusqu’à 700 000 barils de pétrole par jour. Elle a profondément changé le marché des carburants au Nigeria et permet désormais au pays de réduire sa dépendance aux importations de produits pétroliers. La raffinerie exporte également certains produits, notamment du kérosène, vers plusieurs pays africains et vers l’Europe.

Une capacité qui doit doubler

L’introduction en Bourse doit notamment permettre de financer l’agrandissement de la raffinerie. L’objectif est de doubler sa capacité, pour atteindre 1,4 million de barils par jour. La société a déjà obtenu un engagement d’investissement de 400 millions de dollars. La raffinerie appartient à l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote, considéré comme l’homme le plus riche d’Afrique. Son groupe est notamment présent dans le ciment, le sucre et plusieurs autres secteurs. Lors de la cérémonie de signature, Aliko Dangote a déclaré espérer faire de son usine la plus grande raffinerie de pétrole au monde.