Haïti : l'Organisation des États américains appelle à l'aide à l'approche des élections

En déplacement en Haïti, le secrétaire général de l’Organisation des États américains a plaidé m_ercredi pour un soutien au pays des Caraïbes, qui s’apprête à organiser les élections législatives dans un climat sécuritaire tendu._

Une violence entretenue par des gangs qui écument des pans entiers du pays. Ramdin estime que le pays a besoin d’aide dans sa lutte contre ces groupes armés, alors que la nouvelle force de lutte contre les groupes armés, soutenue par l’ONU, a besoin de davantage de personnel, d’équipement et de financement.

''En matière de sécurité, nous avons rencontré la GSF, la Force de répression des gangs, afin d’être informés de l’ensemble des mesures prévues. Nous estimons également qu’il faut obtenir davantage de résultats, et plus rapidement, car ils comprennent les défis auxquels le peuple haïtien est confronté en matière de sûreté et de sécurité publique'', a déclaré le secrétaire général de l’Organisation des États américains :

Les gangs contrôlent environ 70 % de Port-au-Prince et de vastes étendues au-delà de la capitale.

Les électeurs sont attendus aux urnes le 13 décembre en Haïti, à l’occasion des premières élections depuis plus d’une décennie. Haïti n’a plus de président depuis l’assassinat de Jovenel Moïse à sa résidence privée en juillet 2021.