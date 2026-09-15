En Serbie, les étudiants lancent leur liste face au pouvoir Vučić

Le mouvement étudiant serbe a officiellement présenté sa liste « Studentska lista – studenti pobeđuju » (Liste des étudiants – Les étudiants gagnent) à la Commission électorale de la République (RIK), après une marche ayant rassemblé plusieurs milliers de partisans dans le centre de Belgrade. Les étudiants ont remis des boîtes de signatures recueillies ces derniers jours afin de pouvoir se présenter aux élections. Cette initiative intervient après près de deux ans de manifestations provoquées par l’effondrement de l’auvent de la gare de Novi Sad, le 1er novembre 2024, qui avait fait 16 morts. Les étudiants réclament des comptes aux responsables et dénoncent l’inaction des autorités face aux soupçons de corruption liés à la rénovation de la gare. Certaines mobilisations ont réuni des centaines de milliers de personnes, exerçant une pression sans précédent sur Aleksandar Vučić depuis son arrivée au pouvoir en 2012. La liste rassemble des professeurs, des enseignants, des experts, d’anciens sportifs et des candidats peu connus du public. Le docteur Ilija Srđanović en est la tête de liste, aux côtés notamment de l’ancien basketteur Dejan Bodiroga, de l’ex-gouverneur de la banque centrale Dejan Šoškić, du musicien Feđa Dimović, de l’athlète Mihal Dudaš et du philosophe Aleksandar Baucal. Vučić a annoncé qu’il quitterait la présidence pour tenter de devenir Premier ministre si le SNS remporte le scrutin. Le 8 septembre, il a annoncé des élections anticipées pour le 25 octobre et indiqué qu’il démissionnerait le 27 septembre afin de diriger la campagne du parti. Le SNS l’a désigné comme candidat au poste de Premier ministre et tête de liste de « Aleksandar Vučić – United Serbia ».