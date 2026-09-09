Égypte: les technologies de drones au cœur du Salon aéronautique d'Al-Alamein

La deuxième édition du Salon international de l’aéronautique et de l’espace d’Al-Alamein se tient depuis mardi à l’aéroport de la ville située sur la côte méditerranéenne, dans le nord de l’Égypte.

Des entreprises internationales de défense présentent un large éventail d’aéronefs militaires. Le stand du pays hôte comprend les drones Jabbar 200 et Jabbar 250, ainsi que les Hamza-1 et Hamza-3, entre autres.

"À l’arrière-plan, derrière moi, se trouve la bombe guidée appelée GK-1000, qui embarque environ 1 000 kilogrammes d’explosifs. Elle a une portée d’environ 100 kilomètres après avoir été larguée depuis l’avion et atteint une vitesse d’environ 700 kilomètres par heure. Une fois lancée, elle est guidée vers la cible visée, jusqu’à 100 kilomètres de distance, à près de 700 km/h, avec une grande précision et une marge d’erreur de trois mètres au maximum", explique Mohamed El Sayed, conseiller auprès d’Amstone International Group.

Des avions français Rafale, ainsi que des avions de combat américains F-15 et F-16 et un Su-57E russe sont au rendez-vous, de même que des drones et des appareils sans pilote chinois et égyptiens.

"Il ne fait aucun doute que la guerre moderne et future repose sur l’utilisation de systèmes sans pilote en général, qu’il s’agisse d’applications aériennes, terrestres ou navales. Toutefois, des défis supplémentaires nécessitent la mise en place de systèmes capables de contrer les drones en provenance du camp adverse. Heureusement, les Émirats arabes unis disposent de toutes les capacités nécessaires dans ce domaine", affirme Saeed Mansoori, conseiller – salons militaires et de défense des Émirats arabes unis ADNEC.

La deuxième édition du Salon international de l’aéronautique et de l’espace d’Al-Alamein s’achève jeudi.