Gaza : l’ONU réclame un accès total aux enquêteurs face à l’ampleur des disparitions

L’ONU a appelé mardi 15 septembre Israël à permettre aux enquêteurs internationaux d’accéder à toutes les zones de la bande de Gaza, afin de préserver les éléments de preuve et de documenter le sort des personnes toujours portées disparues sous les décombres.

Selon les données communiquées par la Défense civile palestinienne au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, plus de 630 corps et autres restes humains ont été extraits depuis novembre dernier de bâtiments détruits à travers l’enclave. L’ONU estime par ailleurs à plus de 8 000 le nombre de personnes qui pourraient encore se trouver sous les ruines.

Le haut-commissaire aux droits de l’homme, Volker Türk, a déclaré que des restes présentés comme ceux de familles entières étaient retrouvés sur des sites détruits lors d’opérations israéliennes. Il a averti que les dépouilles découvertes jusqu’à présent pourraient ne représenter que « la partie émergée de l’iceberg ».

Préserver les preuves

Face à la poursuite des opérations de déblaiement et de nivellement, l’ONU demande que les données médico-légales, les échantillons biologiques et les lieux de découverte et d’inhumation soient systématiquement documentés. L’objectif est à la fois d’identifier les victimes, d’établir les circonstances de leur mort et de permettre aux familles de connaître le sort de leurs proches.

Entre le 27 juin et le 27 août, la Défense civile palestinienne a notamment indiqué avoir extrait 233 corps de vingt bâtiments détruits, principalement dans la ville de Gaza, dont 74 enfants. Les opérations de recherche restent toutefois fortement contraintes par le manque de matériel. Selon un responsable du bureau des droits de l’homme de l’ONU, les équipes palestiniennes ne disposeraient plus que d’une pelleteuse et seraient parfois contraintes de procéder aux fouilles à mains nues.

Ces difficultés pourraient considérablement prolonger les opérations de récupération. L’ONU estime que le rythme actuel pourrait nécessiter encore plusieurs années pour retrouver les personnes ensevelies.

Des soupçons de crimes de guerre

Pour Volker Türk, l’exhumation de nombreuses dépouilles dans des secteurs dévastés par les bombardements « ravive » les préoccupations relatives à de possibles crimes de guerre et autres crimes internationaux. Le responsable onusien n’a toutefois pas établi, à ce stade, la responsabilité pénale de personnes ou d’institutions : la collecte et la conservation des preuves sont précisément présentées comme indispensables à d’éventuelles enquêtes.

L’ONU rappelle également qu’en vertu du droit international, Israël a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour rechercher les personnes disparues, déterminer leur sort et récupérer les corps des morts.

La guerre a débuté après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, au cours de laquelle au moins 1 195 personnes ont été tuées selon les autorités israéliennes. L’offensive militaire israélienne menée depuis lors a ravagé une grande partie de la bande de Gaza.

Le ministère de la santé de Gaza, placé sous l’autorité du Hamas, affirme que plus de 73 000 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit.