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Gaza : une frappe israélienne vise deux ingénieurs du Hamas

Des images prises après la frappe montrent le véhicule en proie aux flammes, tandis que des témoins tentent de maîtriser l’incendie. Les équipes de la défense civile inspectent ensuite les restes calcinés et les ambulances évacuent les blessés vers l’hôpital Al-Shifa. À l’hôpital, des Palestiniens accomplissent les prières funéraires avant que les corps ne soient emportés pour être enterrés. Les autorités sanitaires palestiniennes affirment que l’explosion a mutilé les victimes et lancent un appel pour permettre leur identification. L’armée israélienne affirme avoir ciblé deux ingénieurs du Hamas, Hassan Ali Abu Nada et Abd al-Rahim Ahmad Khalil Khawa, qu’elle présente comme impliqués dans la production d’armes. La frappe survient alors que les combats continuent dans la bande de Gaza, en dépit du cessez-le-feu négocié par les États-Unis et en place depuis octobre 2025.

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