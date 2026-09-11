Ouganda : la malnutrition infantile s'aggrave dans le Karamoja sous l'effet de la sécheresse

La crise alimentaire prend de l’ampleur dans le nord-est de l’Ouganda. Dans la région du Karamoja, l’une des zones les plus vulnérables du pays, le nombre d’enfants souffrant de malnutrition aiguë devrait augmenter de 25 % d’ici octobre 2026, selon l’organisation humanitaire Save the Children.

Les nouvelles données du Classement intégré des phases de sécurité alimentaire (IPC), un observatoire mondial de référence sur la faim, révèlent une forte dégradation de la situation. Le nombre d’enfants nécessitant une prise en charge contre la malnutrition est passé de 122 100 en juin à 154 200 aujourd’hui, soit plus de 32 000 enfants supplémentaires touchés en quelques mois seulement.

Parmi eux, environ 38 800 enfants souffrent ou risquent de souffrir de malnutrition aiguë sévère, la forme la plus grave de la maladie, qui peut nécessiter une intervention médicale urgente.

Cette aggravation est principalement liée aux effets des sécheresses provoquées par le phénomène El Niño. Les faibles précipitations ont entraîné une baisse des récoltes, une diminution de la production agricole et une multiplication des difficultés pour les familles rurales. De nombreux ménages ont épuisé leurs réserves alimentaires, réduisent le nombre de repas quotidiens ou n’ont plus accès à une alimentation suffisante.

La situation alimentaire s’est également fortement détériorée pour l’ensemble de la population du Karamoja, une région qui compte environ 1,6 million d’habitants. Le nombre de personnes confrontées à des niveaux de crise ou d’urgence alimentaire a augmenté de plus de 40 % en quelques mois, selon les données citées par Save the Children.

« Nos équipes constatent chaque jour les conséquences de cette crise. Les familles nous disent qu’elles ont moins de nourriture sur la table, que les récoltes ont été faibles et que de plus en plus d’enfants arrivent dans les centres de santé en état de malnutrition », alerte Martha Ddambya, directrice nationale par intérim de Save the Children en Ouganda.

L’organisation rappelle que le Karamoja est une région historiquement fragile, régulièrement touchée par les sécheresses, les pénuries alimentaires et les difficultés économiques. Le changement climatique, le manque d’infrastructures et les crises récurrentes continuent d’exposer des centaines de milliers de personnes à l’insécurité alimentaire.

Save the Children indique travailler avec le gouvernement ougandais et les communautés locales pour renf orcer le dépistage de la malnutrition, améliorer l’accès aux soins et soutenir les familles dans la production alimentaire. Mais face à l’augmentation rapide des besoins, l’organisation appelle à une mobilisation internationale urgente.

Pour l’ONG, des financements supplémentaires sont nécessaires afin de protéger les enfants les plus vulnérables, renforcer la réponse humanitaire et aider les populations à mieux faire face aux conséquences des changements climatiques qui frappent l’Afrique de l’Est.