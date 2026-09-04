Ouganda : hommage national au roi Oyo à l’arrivée de sa dépouille

L’Ouganda rend hommage au roi Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, souverain du royaume traditionnel de Tooro, mort à l’âge de 34 ans des suites d’un cancer. Décédé aux États-Unis, où il suivait un traitement, il avait régné pendant 31 ans.

Sa dépouille a été rapatriée vendredi en Ouganda et accueillie à l’aéroport d’Entebbe lors d’une cérémonie militaire en présence du président Yoweri Museveni et de nombreuses personnes venues lui rendre hommage.

Le chef de l’État a indiqué avoir apporté son soutien au souverain et à sa famille pour lui permettre de recevoir des soins à l’étranger, d’abord en Allemagne, puis aux États-Unis.

Roi dès l’âge de trois ans

Oyo avait accédé au trône de Tooro en 1995, à seulement trois ans, après la mort de son père. Il avait ensuite été officiellement couronné à l’âge de 18 ans.

Son accession précoce au trône lui avait valu d’être reconnu par le Guinness World Records comme le plus jeune monarque régnant au monde.

Sa disparition suscite une vive émotion au sein du royaume. Le prince Rwomusha Ibanda Gerald a salué l’héritage laissé par le souverain malgré sa mort prématurée. « Il est mort à seulement 34 ans, mais son impact est immense », a-t-il déclaré.

La succession déjà organisée

L’Ouganda est une république, mais reconnaît officiellement plusieurs royaumes traditionnels. Ces institutions disposent aujourd’hui d’un rôle principalement culturel et d’un pouvoir politique limité.

Après la mort du roi Oyo, les autorités assurent que la continuité du royaume de Tooro est organisée. Selon le ministre des Collectivités locales, Balam Barugahara, le chef Mubiito assure désormais la direction des affaires du royaume, avec l’appui d’un groupe de 21 membres.

Le roi Oyo doit être inhumé le 12 septembre. Les autorités ougandaises ont également renforcé les précautions à la frontière avec la République démocratique du Congo pendant les cérémonies funéraires, en raison de l’épidémie d’Ebola qui touche le pays voisin.