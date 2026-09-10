Ebola en RDC : la riposte se renforce face à une épidémie en expansion

L’épidémie d’Ebola continue de progresser en République démocratique du Congo. Six provinces sont désormais touchées par le virus, alors que les autorités sanitaires et leurs partenaires intensifient les efforts pour contenir la propagation.

À Kisangani, dans la province de la Tshopo, un nouveau centre de traitement d’Ebola vient d’être inauguré. Une infrastructure destinée à améliorer la prise en charge des malades, renforcer l’isolement des cas suspects et réduire les risques de transmission dans les communautés.

Géré avec l’appui de Médecins Sans Frontières et des autorités congolaises, ce centre dispose de 22 lits, avec une capacité opérationnelle pouvant atteindre 50 lits. Il répond aux besoins d’une région confrontée à une hausse des cas et à d’importants défis logistiques.

Pour les équipes médicales, l’objectif est double : soigner rapidement les patients et casser les chaînes de contamination. Le centre applique des mesures strictes de prévention, avec des parcours séparés pour les cas suspects et confirmés, des dispositifs de désinfection et une formation renforcée du personnel soignant.

Sur le terrain, les autorités insistent également sur l’importance de la sensibilisation. Contrairement au Covid-19, Ebola ne se transmet pas par simple proximité, mais principalement par contact direct avec une personne infectée ou avec ses fluides corporels. Les gestes de prévention restent donc essentiels pour limiter la propagation.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la flambée actuelle a déjà fait plus de 3 200 morts parmi plus de 6 700 cas confirmés. Le taux de létalité dépasse 48 %, soulignant les difficultés liées au diagnostic précoce, à l’accès aux soins et au suivi des contacts.

L’épidémie touche aujourd’hui six provinces de l’est et du nord-est du pays, dans un contexte particulièrement complexe marqué par les violences armées, les déplacements de population et la fragilité du système de santé.

Face à cette situation, les équipes de riposte poursuivent leurs efforts pour contenir le virus et éviter une nouvelle aggravation de cette crise sanitaire majeure.