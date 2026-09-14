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RDC : plus de 7 000 cas recensés dans l'épidémie d'Ébola

Sur cette photo prise le 14 juillet 2019, des femmes vendent des bananes près d'une affiche de sensibilisation à Ebola, à Beni, en RDC.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

République démocratique du Congo

La République démocratique du Congo compte désormais plus de 7 000 cas confirmés d'Ebola, selon les données publiées samedi. Un record.

Le virus a déjà coûté la vie à 3 400 personnes 1 671 se sont rétablies. Les autorités congolaises affirment que la 17e épidémie d’Ebola, déclarée fin mai, a déjà atteint son pic, alors que la semaine dernière une 7e province a été touchée par le virus.

Il s’agit du Sud-Ubangui, qui borde la République centrafricaine et le Congo-Brazzaville. L’Ituri, dans le nord-est, a été la première province touchée.

Une campagne de vaccination a été lancée en RDC pour tenter de freiner l’expansion du virus.

Mais les difficultés logistiques, la négation de la maladie par des populations, les croyances culturelles et les mouvements sociaux des professionnels de santé entravent la riposte.

Le virus Ebola a tué plus de 15 000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années.

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