Langues africaines : la jeunesse redonne vie à un patrimoine menacé de disparition

Un jeu télévisé diffusé à Lagos, le centre commercial du Nigeria, applique une règle impitoyable : si vous parlez anglais, vous perdez.

Pour une jeune femme de la génération Y née aux États-Unis, présente dans le public et qui apprend la langue maternelle de ses parents, ce contexte à enjeux élevés constitue une salle de classe idéale.

Pendant ce temps, une Canadienne de 15 ans s’entretient avec un professeur situé à environ 13 000 kilomètres de là, au Zimbabwe, et apprend une langue que ses parents craignaient qu’elle ne parle jamais.

"Mhoroi", dit joyeusement Nyashadzashe Machingura avec un accent canadien prononcé, en saluant en shona, langue vernaculaire du Zimbabwe.

Ces scènes illustrent l’intérêt et l’esprit d’entreprise d’une nouvelle génération pour les langues africaines, autrefois reléguées à la marge par des décennies de colonialisme.

Souvent considérées comme secondaires par rapport à l’anglais, au français et au portugais, elles connaissent aujourd’hui une renaissance qui génère également des opportunités commerciales.

Entre 1 500 et 3 000 langues sur le continent

L’Afrique compte plus d’un milliard d’habitants parlant environ un tiers des langues du monde, soit entre 1 500 et 3 000 langues réparties dans 54 pays, selon l’UNESCO.

Selon les experts, le renouveau de certaines de ces langues est en partie dû au fait que les Africains de deuxième et troisième générations de la diaspora trouvent plus facile de renouer avec leurs racines et de communiquer avec leurs aînés, grâce aux réseaux sociaux, à l’apprentissage en ligne et aux divertissements.

"Je me souviens que mes frères et sœurs parlaient le shona, que mes cousins parlaient le shona, et que j’étais la seule à ne pas savoir le parler ; cela me donnait vraiment l’impression d’être mise à l’écart, et j’avais l’impression de passer à côté de ma culture", a déclaré Nyashadzashe à l’issue d’un cours consacré aux salutations traditionnelles, aux proverbes et aux symboles ancestraux des clans.

Elle a expliqué qu’elle avait goûté à la cuisine traditionnelle et porté les vêtements traditionnels, mais qu’elle se sentait toujours exclue.

Aujourd’hui, cependant, ses conversations avec ses grands-parents au Zimbabwe s’allongent.

Sa tutrice basée au Zimbabwe, Shungu Chidovi, a quitté son poste dans le secteur bancaire en janvier pour se consacrer à plein temps à ZimbOriginal, une plateforme en ligne qui enseigne le shona à travers des récits, des clubs de lecture et des échanges entre "binômes".

Elle enseigne aujourd’hui à une vingtaine d’apprenants au Zimbabwe, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, en Irlande et en Écosse, pour un tarif de 50 dollars par mois.

Cette entreprise, qui fait partie d’un nombre encore restreint mais croissant d’initiatives en ligne visant à enseigner les langues africaines, a vu le jour presque par hasard.

Chidovi a commencé à tenir un blog sur les traditions zimbabwéennes en 2016. Ses lecteurs ont commencé à lui demander si elle enseignait le shona.

"Je ne m’étais pas rendu compte à l’époque que j’écrivais en réalité sur la langue shona", a déclaré Chidovi.

L'anglais, langue dominante

Comme beaucoup en Afrique, elle a grandi avec l’idée que pour réussir, elle devait adopter les langues occidentales plutôt que sa langue maternelle.

L’anglais reste la langue dominante dans l’éducation, les affaires et l’administration dans ce pays d’Afrique australe qui reconnaît officiellement 16 langues, pour la plupart autochtones.

"Quand on parle de l’Afrique, on parle d’anglais, de français, de portugais", a déclaré Believe Mubonderi, maître de conférences en linguistique à l’Université ouverte du Zimbabwe.

Ses recherches soulignent l’importance de veiller à ce que les langues africaines aient leur place dans les technologies qui façonnent la manière dont les gens communiquent, apprennent et font du commerce.

"Dans la plupart des cas, les langues africaines ont été mises à l’écart. Elles n’ont jamais été mises en avant ni modernisées pour être utilisées dans le commerce, la science et la technologie", a-t-il déclaré. "Lorsqu’une langue jouit d’un statut très faible, elle risque, à terme, de devenir menacée de disparition".

Les gouvernements et les organisations internationales s’efforcent d’inverser cette tendance.

La décision prise en 2022 par l’Union africaine d’adopter le kiswahili, parlé dans une grande partie de l’Afrique de l’Est, comme langue de travail officielle, a renforcé sa visibilité internationale.

Les Nations unies ont proclamé la période 2022-2032 "Décennie internationale des langues autochtones".

Par ailleurs, l’Union africaine et l’UNESCO soutiennent les efforts visant à recenser et à revitaliser les langues africaines, notamment en recourant à l’intelligence artificielle pour créer et traduire des livres pour enfants et des guides pédagogiques.

L'influence de la diaspora

Mais il existe un important désavantage numérique. Selon l’UNESCO, seules 10 langues dans le monde dominent l’"écosystème d’Internet", tandis que moins de 2 % des langues africaines ont une présence en ligne significative. De nombreuses langues disposent donc de trop peu de données pour entraîner les systèmes d’intelligence artificielle.

Pourtant, la dynamique en faveur du changement s’amplifie, en grande partie grâce aux Africains de la diaspora.

Cette soif de connexion est également en train de remodeler la culture.

Au Nigeria, un jeu télévisé intitulé "Masoyinbo", qui signifie "Ne parlez pas anglais", a fait du yoruba, l’une des langues les plus parlées du pays, un programme de divertissement diffusé en prime time.

Les candidats, parmi lesquels figurent des Nigérians de la diaspora, sont interrogés sur la langue et la culture yoruba, et les prix peuvent atteindre plusieurs milliers de dollars.

L’animateur Olalekan Fabilola, qui a lancé l’émission en 2024, considère que sa popularité s’inscrit dans une évolution plus large.

"Si 'Masoyinbo' avait vu le jour il y a une dizaine d’années, l’émission n’aurait pas connu le succès qu’elle connaît aujourd’hui", a-t-il déclaré.

"Mais nous sommes à l’ère d’un renouveau culturel. Les gens veulent revenir à leurs racines. Tout le monde veut savoir pourquoi, d’où ils viennent, et c’est donc tout à fait d’actualité".

Tomi Adeshokan, une habitante du New Jersey qui apprend à perfectionner son yoruba avec Fabilola comme tuteur, faisait partie du public lors d’un récent enregistrement de l’émission.

Elle a expliqué avoir perdu tout contact quotidien avec le yoruba après avoir quitté le domicile de son père avant la pandémie de COVID-19.

Pendant la pandémie, elle s’est inscrite sur Clubhouse simplement pour entendre cette langue, puis a commencé à suivre des cours. Elle était désormais de retour en visite chez sa famille.

"Il est très important pour nous de nous immerger dans notre culture et de ne pas nous identifier entièrement à d’autres cultures, comme la culture américaine ou occidentale", a déclaré Adeshokan.