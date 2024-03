Ouganda : un logiciel en langue locale pour les malvoyants

Contrairement aux principales langues du monde, le ''luganda'', qui est parlé par plus de 20 millions de personnes, est une langue nouvelle pour l'IA. Le système LNTS, connu sous le nom de Luganda Neural Text-to-Speech (LNTS), a pour but de convertir le texte en langue luganda en audio ou en parole pour les individus ayant des problèmes de vision.

James Mugalu, préfère écouter la parole en luganda, qui est perçue comme la langue nationale en Ouganda.

"Je suis dans ma langue maternelle et cette application m'aide vraiment à écouter ma Bible en version luganda, avec l'accent luganda, contrairement aux autres accents qui n'apportent pas le texte et ne rendent pas les mots en luganda correctement.’’, explique cet architecte.

Ronald Kizito, du College of Engineering, Design, Art and Technology de l'université de Makerere, est le principal développeur du logiciel destiné à promouvoir la santé et l'accessibilité.

C'est après avoir étudié la structure et les constructions de la langue luganda qu'ils ont proposé de développer ce logiciel. Le système a été construit et formé à l'aide de textes et de fichiers audio en luganda d'origine locale.

L'outil s'adresse aux personnes qui comprennent la langue mais ne peuvent pas la lire en raison de déficiences visuelles, d'analphabétisme ou d'obstacles physiques entravant la lisibilité.

"Vous pouvez exécuter l'application sur un ordinateur portable qui n'est pas connecté à l'internet, et c'est une version plus simple. Et puis la version plus compliquée qui utilise le dplanning et dans ce cas, vous avez besoin d'une unité de traitement graphique . Elle fonctionne à partir d'un serveur, ce qui signifie que vous avez besoin d'un accès à l'internet", raconte ce chercheur en intelligence artificielle de l'Université de Makerere.

Les technologies de synthèse vocale ont été principalement utilisées en anglais, en français et en chinois. C'est un obstacle que Kizito doit franchir.

Le gouvernement a injecté des millions de dollars dans le projet au titre du Fonds pour la recherche et l'innovation de la plus ancienne université du pays.

"Ce système permet de s'asseoir, de se détendre et d'écouter le son qui se dégage du texte écrit", explique Abubaker Matovu Wasswa, chef du département d'ingénierie électrique et informatique de l'université de Makerere.

Le Luganda TTS est un projet pluriannuel. Bien que cette innovation soit limitée à ceux qui comprennent la langue, sa percée est présentée comme l’alternative et un modèle pour d'autres langues couramment parlées en Afrique.