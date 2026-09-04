Liberia : une nouvelle vie pour des chimpanzés sauvés des laboratoires

Au Liberia, des chimpanzés autrefois utilisés pour la recherche scientifique bénéficient désormais d’une retraite protégée au Second Chance Chimpanzee Refuge. Le mois dernier, plusieurs d’entre eux ont subi des examens médicaux approfondis afin de surveiller leur état de santé.

Ces chimpanzés ont pour beaucoup été capturés dans la nature alors qu’ils étaient encore très jeunes, avant de passer des années dans des laboratoires et de subir des expériences invasives.

Pris en charge par l’organisation Humane World for Animals, les animaux bénéficient aujourd’hui d’un suivi vétérinaire régulier. Les derniers bilans comprenaient notamment des analyses de sang et de selles, des échographies ainsi que des examens des articulations, des muscles et des os.

L’objectif est de détecter rapidement d’éventuelles maladies et d’adapter les soins aux besoins de chaque chimpanzé à mesure qu’il vieillit.

Une sous-espèce en danger critique

Ces examens revêtent également une importance particulière pour la conservation. Les chimpanzés d’Afrique de l’Ouest sont classés en danger critique d’extinction sur la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en raison du déclin rapide de leurs populations.

Au refuge Second Chance, plusieurs dizaines de chimpanzés bénéficient désormais de soins à vie et vivent en groupes sociaux dans un environnement qui se rapproche autant que possible de leurs conditions naturelles.

Aujourd’hui, ces chimpanzés évoluent librement sur des îles couvertes de mangroves, tout en bénéficiant d’un environnement protégé et de soins adaptés.