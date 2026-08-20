Liberia : l’ex-vice présidente Taylor inculpée pour trafic de drogue

L’ancienne vice-présidente du Liberia, Jewel Howard Taylor, a été inculpée mercredi dans le cadre d’une enquête portant sur un présumé « réseau international de trafic de stupéfiants » opérant au Liberia et à l’étranger, a annoncé le gouvernement.

Cette inculpation intervient alors que les autorités libériennes ont intensifié leur lutte contre le trafic de drogue, après la saisie record de près de quatre tonnes de cocaïne, la plus importante jamais réalisée dans le pays.

Trois autres personnes, dont deux ressortissants croates et un Ukrainien, ont également été inculpées dans cette affaire et sont recherchées, selon un communiqué du ministère de la Justice publié mercredi.

Âgée de 63 ans, Jewel Howard Taylor est l’ancienne épouse de Charles Taylor, ancien chef de guerre devenu président du Liberia de 1997 à 2003. Elle a occupé le poste de vice-présidente de 2018 à 2024 aux côtés du président George Weah, après avoir été sénatrice de 2006 à 2018.

Arrêtée à l’aéroport

L’ancienne vice-présidente a été arrêtée à l’aéroport international Roberts de Monrovia alors qu’elle s’apprêtait à quitter le pays, a indiqué le ministère de la Justice. Elle a ensuite été conduite au quartier général de la police dans la capitale.

Selon les autorités, Mme Howard Taylor a été « officiellement inculpée » dans le cadre de l’enquête en cours sur un réseau présumé de trafic de stupéfiants opérant « à l’intérieur et au-delà du Liberia ».

Elle est notamment poursuivie pour « importation et vente » illicites de drogues.

Une saisie record de cocaïne

Cette affaire intervient alors que le gouvernement du président Joseph Nyuma Boakai a fait de la lutte contre le trafic de drogue une priorité, après plusieurs saisies majeures.

Le 10 août, M. Boakai a nommé un nouveau directeur à la tête de l’Agence libérienne de lutte contre la drogue. Sa nomination doit encore être confirmée par le Sénat, mais le responsable a pris ses fonctions immédiatement.

Cette décision faisait suite à une réunion consacrée aux récentes opérations antidrogue, notamment à la plus importante saisie jamais enregistrée au Liberia : près de quatre tonnes de cocaïne, d’une valeur estimée à plus de 317 millions de dollars (276 millions d’euros).

La drogue avait été découverte lors d’une opération menée sur une route conduisant à l’aéroport international Roberts, situé à une trentaine de kilomètres de Monrovia.

Le 7 juin, les autorités avaient déjà saisi 237,6 kilogrammes de cocaïne, estimés à environ 19 millions de dollars. La drogue était dissimulée au milieu d’une cargaison commerciale présentée comme destinée à l’exportation depuis l’aéroport Roberts.

Fin juillet, le président Boakai avait limogé une douzaine de responsables gouvernementaux et ordonné l’ouverture d’enquêtes visant certains d’entre eux, à la suite de ces importantes saisies de drogue.

L’inculpation de l’ancienne vice-présidente marque ainsi une nouvelle étape dans la vaste offensive engagée par les autorités libériennes contre les réseaux de trafic de stupéfiants.