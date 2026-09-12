Ouganda : les obsèques du roi Oyo assombries par une querelle de succession

En Ouganda, les obsèques du roi Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, souverain du Tooro, se préparent dans un climat de vive tension. Une querelle de succession divise la famille royale, quelques semaines après le décès du monarque aux États-Unis.

Oyo, arrivé sur le trône à l'âge de trois ans, avait régné 31 ans et était reconnu par le Guinness World Records comme le plus jeune monarque régnant au monde. Il est mort le mois dernier aux États-Unis, où il suivait un traitement contre le cancer.

Alors que le royaume du Tooro, dans l'ouest du pays, s'apprête à lui rendre hommage, une bataille de succession oppose désormais ses proches. La reine mère, Best Kemigisa, affirme être retenue contre son gré dans le palais royal, avec plusieurs membres de la famille.

Dans un communiqué publié jeudi, elle a accusé des militaires d'avoir retiré les gardes royaux sans préavis avant de prendre position autour du palais.

Cette situation survient au lendemain de la désignation du prince Edward Rukidi Kijanangoma comme successeur, par un comité du clan royal des Babiito. Un choix contesté par la princesse Ruth Komuntale, sœur du défunt roi, qui affirme qu'un testament rédigé en 2022 désignait comme héritier un « fils biologique » dont l'identité n'a pas été révélée et dont l'existence même est contestée au sein de l'élite du Tooro.