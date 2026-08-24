Guinée : une décharge s’effondre, le bilan s’alourdit [Africanews Today]

En Guinée, les recherches se poursuivent après le drame de la décharge de Dar-es-Salam, à Conakry. Le bilan est d’au moins 30 morts après l’effondrement d’une montagne de déchets provoqué par des fortes pluies. Les autorités promettent d’évacuer les familles encore installées autour du site, dont la fermeture était déjà annoncée.

Une nouvelle étape vers la paix dans l’est de la République démocratique du Congo : Kinshasa et le M23 ont adopté une feuille de route pour encadrer la poursuite des négociations, après des discussions menées en Suisse avec plusieurs médiateurs. Les deux camps prévoient aussi un mécanisme de suivi du cessez-le-feu.

Face à l’épidémie d’Ebola en RDC, le pape Léon XIV appelle à une mobilisation internationale. Depuis le Vatican, il a exhorté la communauté mondiale à renforcer son soutien aux victimes, tout en associant les populations locales aux efforts de prévention. L’épidémie a déjà causé plus de 2 500 décès.

En Somalie, la sécheresse aggrave une crise humanitaire déjà alarmante. Selon le Programme alimentaire mondial, six millions de personnes sont confrontées à la faim aiguë, dont près de deux millions en situation d’urgence. Entre chocs climatiques, insécurité et baisse des financements internationaux, la situation continue de se dégrader dans la Corne de l’Afrique.

Nouvelle tension entre le Tchad et le Soudan. N’Djamena accuse l’armée soudanaise d’avoir mené une opération aérienne sur son territoire, avec des drones et des avions ayant bombardé une colonne de véhicules venue de Libye. Les autorités tchadiennes dénoncent une violation de leur souveraineté, alors que la guerre au Soudan continue de déborder dans la région.

AGENDA

À Addis-Abeba, en Éthiopie, les ministres de la Santé des 47 États membres de l'OMS Afrique se réunissent du 25 au 28 août pour la 76ᵉ session du Comité régional. Au programme : l'adoption de nouvelles politiques et stratégies visant à renforcer les systèmes de santé et à améliorer l'accès aux soins sur le continent.

Les 26 et 27 août à Douala, au Cameroun, des experts et acteurs du commerce se réuniront pour valider un guide pratique destiné à faciliter les échanges de marchandises dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). L'objectif est d'accélérer la mise en œuvre du marché unique africain et de lever les obstacles au commerce intra-africain.

Le 27 août à Monaco, l'UEFA effectuera le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027. Les 36 équipes qualifiées découvriront leurs huit adversaires avant le coup d'envoi de la compétition, prévu le 8 septembre.

L'Union africaine tiendra un sommet extraordinaire les 29 et 30 août à Luanda, en Angola, consacré au renforcement des mécanismes de prévention et de règlement des conflits sur le continent. À quelques jours de l'événement, la Commission de l'UA a ouvert les accréditations en ligne pour les journalistes souhaitant couvrir les travaux.

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