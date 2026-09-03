L'Égypte salue la visite du président chinois Xi Jinping après de nouveaux accords

Plusieurs égyptiens saluent la récente visite d’État du président chinois Xi Jinping en Égypte, estimant qu’elle contribuait à renforcer les relations entre les deux pays et qu’elle pouvait favoriser davantage de stabilité dans un contexte marqué par la multiplication des tensions régionales et internationales.

Xi Jinping a effectué une visite d’État en Égypte de mardi à mercredi, au cours de laquelle il s’est entretenu avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Les deux dirigeants ont assisté à la signature de plusieurs accords de coopération. L’Égypte et la Chine ont également publié une déclaration commune consacrée à l’approfondissement de leur partenariat stratégique global.

Interrogé par la chaîne China Global Television Network (CGTN), Mohamed Hegazy, ancien adjoint du ministre égyptien des Affaires étrangères, a souligné que les relations étroites entre l’Égypte et la Chine, deux pays disposant d’une histoire millénaire et d’un riche patrimoine culturel, pouvaient constituer un exemple de coexistence pacifique.

"Deux pays liés par le dialogue entre les civilisations et par des relations entre deux grandes civilisations contribuent pleinement à renforcer les principes de coexistence, de non-ingérence et, plus largement, de respect du droit international et de l’ordre mondial", a-t-il déclaré.

Mohamed Hegazy a également salué le rôle des initiatives internationales portées par la Chine dans la recherche de solutions aux défis mondiaux et dans la promotion de la paix et du développement.

"Aujourd’hui, la Chine joue un rôle très important en proposant des initiatives et des idées susceptibles de nous rassembler à une époque de désordre, de guerres et de conflits sans précédent. La Chine apporte une forme de sagesse aux relations internationales à travers les nombreuses initiatives qu’elle a annoncées", a-t-il estimé.

Soliman Wahdan, membre du Parlement égyptien, a pour sa part souhaité la bienvenue au président chinois, tout en exprimant l’espoir que sa visite contribuerait à apaiser les tensions dans la région.

"C’est un hôte cher à l’Égypte. Le peuple égyptien et le président Abdel Fattah al-Sissi accordent beaucoup d’importance à cette visite du président chinois, qui intervient à un moment délicat, marqué par des tensions régionales et internationales", a déclaré M. Wahdan.