Ouganda : le sort incertain de l'opposant Kizza Besigye, incarcéré et malade

Le Kenya, qui a reconnu avoir "coopéré" avec l'Ouganda lors de l'enlèvement en novembre 2024 à Nairobi de Kizza Besigye, désormais incarcéré et malade en Ouganda, a conduit l'opposant ougandais "sur son lit de mort", ont dénoncé mardi des défenseurs kényans et ougandais des droits humains.

M. Besigye, 70 ans, ancien médecin personnel du président Yoweri Museveni, qui gouverne l'Ouganda depuis plus de 40 ans, est dans le collimateur du gouvernement depuis son ralliement à l'opposition il y a plus de 25 ans.

Enlevé en novembre 2024 lors d'un déplacement au Kenya, il était réapparu en Ouganda, traduit devant une cour martiale pour "trahison", accusé d'avoir comploté contre M. Museveni. La plus haute juridiction du pays avait ensuite ordonné qu'il soit jugé devant une juridiction civile.

En mai 2025, le chef de la diplomatie kényane Musalia Mudavadi avait reconnu avoir "coopéré avec les autorités ougandaises" dans l'enlèvement de Kizza Besigye, ce qu'il avait justifié au nom de "l'intérêt national".

L'opposant ougandais, "très faible", a été transféré vendredi soir de sa prison de Kampala à un hôpital proche de la capitale, selon son épouse Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'Onusida, qui avait dénoncé l'an passé un "complot pour tuer" son mari, fomenté par le président ougandais.

C'est la quatrième fois que M. Besigye est hospitalisé depuis qu'il est en détention.

"Malheureusement, son arrestation est survenue ici, à Nairobi, au Kenya, et notre gouvernement est complaisant et il était impliqué dans cette extradition illégale", a dénoncé mardi Hussein Khalid, du groupe de défense des droits humains Vocal Africa.

"Nous demandons que ceux qui ont participé à cette extradition illégale, qui a conduit le Dr Besigye sur son lit de mort, soient dénoncés et que les responsables soient tenus comptables de leurs actes", a-t-il poursuivi.

"Le président William Ruto, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur (kényans) doivent répondre de leurs actes et intervenir immédiatement pour tenter de sauver sa vie", peut-on lire sur une affiche de la coalition des défenseur des droits humains, qui a appelé à une manifestation jeudi.

Fin juillet, Kizza Besigye s'était évanoui au tribunal avant d'être hospitalisé en soins intensifs.

L'Ouganda connaît ces derniers mois une répression politique croissante, l'armée, dirigée par le propre fils de M. Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, ayant notamment arrêté des figures de l'opposition et des avocats.