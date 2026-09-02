Côte d’Ivoire : le prix du cacao maintenu à 1 200 francs CFA le kilo

La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a décidé de maintenir à 1 200 francs CFA le kilo le prix payé aux producteurs pour la nouvelle campagne principale. Un niveau identique à celui fixé en mars pour la récolte intermédiaire, malgré les attentes d’une partie des planteurs.

Le gouvernement précise que ce prix bord champ concerne le cacao correctement fermenté, séché et trié. Cette décision intervient après plusieurs mois de difficultés dans une filière essentielle à l’économie ivoirienne.

Des producteurs espéraient une hausse

Le maintien du prix à 1 200 francs CFA suscite toutefois de la déception chez certains planteurs. Après les fluctuations du marché et les difficultés rencontrées par la filière, plusieurs producteurs espéraient une revalorisation de leurs revenus.

Thibaut Yoro, producteur de cacao et responsable syndical agricole, explique que les planteurs espéraient voir le prix remonter à 1 800, voire 2 000 francs CFA le kilo.

"C’était l’espoir. Malheureusement, il est toujours maintenu à 1 200", regrette-t-il, qualifiant cette décision de décevante.

D’autres représentants de la filière adoptent une position plus mesurée. Obed Blonde Doua, vice-président de l’Organisation interprofessionnelle agricole (OIA), indique que les producteurs auraient souhaité un prix pouvant atteindre 1 500 francs CFA, tout en prenant acte de la décision du gouvernement.

Un secteur stratégique pour l’économie ivoirienne

Le cacao constitue l’un des principaux piliers de l’économie de la Côte d’Ivoire et une source essentielle de revenus pour des millions de personnes vivant directement ou indirectement de la filière.

Dans ce contexte, la fixation du prix bord champ reste un enjeu majeur : elle doit permettre de soutenir les revenus des producteurs tout en préservant l’équilibre d’un secteur confronté aux variations des cours internationaux et à plusieurs mois de tensions.