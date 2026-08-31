Kenya : une grève perturbe le trafic dans les principaux aéroports

Des centaines de passagers sont restés bloqués dans plusieurs aéroports du Kenya dimanche en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs aériens et d’autres employés du secteur. À Nairobi comme à Mombasa, de nombreux vols ont été retardés ou reprogrammés.

Le mouvement concerne notamment des employés de l’Autorité kényane de l’aviation civile et de l’Autorité des aéroports du Kenya.

Les grévistes réclament de meilleurs salaires, une amélioration de leurs conditions de travail, davantage de personnel et l’application d’avantages professionnels déjà négociés.

Des passagers bloqués pendant plusieurs heures

À l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, plusieurs voyageurs ont vu leur départ repoussé de plusieurs heures.

Nicole Jepkorir, une étudiante qui devait se rendre en Corée du Sud pour un voyage universitaire, devait initialement décoller à 16 heures. Son vol a finalement été reporté à minuit.

Même situation pour William Obino, 22 ans. "Nous devions nous enregistrer vers midi et décoller vers 16 heures, mais notre vol a été reporté à minuit", explique-t-il, évoquant de nombreux passagers bloqués dans l’aéroport.

Hazikizimana Lolewi Spoil, un homme d’affaires, a lui aussi vu son programme bouleversé. Prévu à 17 heures, son vol a été repoussé à 23 heures.

Des conséquences au-delà des aéroports

Les perturbations ont entraîné des correspondances manquées, des changements de programme et des dépenses supplémentaires pour les voyageurs. Les familles avec enfants et les passagers devant prendre des vols internationaux figurent parmi les plus affectés.

Le mouvement commence également à peser sur les activités liées au transport aérien. Des professionnels du tourisme et des chauffeurs de taxi font état de pertes financières liées au ralentissement du trafic.

Face à la situation, les autorités aéroportuaires appellent au dialogue entre les différentes parties. Des négociations se poursuivent pour tenter de mettre fin au mouvement et rétablir progressivement le trafic aérien.