L'Iran déclare avoir endommagé des navires de guerre américains

L’Iran a pris pour cible et gravement endommagé deux navires de guerre américains et huit pétroliers dans le golfe Persique. Une opération en représailles à une attaque menée par les États-Unis contre cinq pétroliers iraniens.

C’est ce que le Corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré mercredi, ajoutant dans son communiqué que dix autres navires ont aussi été visés pour avoir tenté de naviguer dans une zone restreinte du détroit d’Ormuz avec le soutien américain.

Mais pas seulement : la République islamique dit avoir aussi frappé la base américaine d’Al-Azraq en Jordanie, mercredi.

Les autorités jordaniennes ont déclaré que 20 missiles iraniens ont été tirés sur leur pays : dix-huit ont été interceptés, deux sont tombés dans des zones désertes.

Alors que mardi, l’Iran a annoncé avoir capturé un drone sous-marin américain à l’entrée du détroit d’Ormuz, Téhéran a précisé qu’il s’agit de "l’un des drones les plus modernes de l’armée américaine".

C’est dans ce contexte que les États-Unis ont serré la vis contre l’Iran sur le plan économique. De nouvelles sanctions américaines ciblent désormais l’ensemble du secteur aérien du pays.