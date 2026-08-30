Ebola en RDC : les premières vaccinations démarrent à Kisangani

La République démocratique du Congo a commencé à vacciner la population contre Ebola à Kisangani, alors que le pays lutte contre une épidémie qui sévit depuis la mi-mai. La campagne de vaccination se déroule à Kisangani, capitale de la province du Tshopo, où les habitants se rendent dans les centres de vaccination pour recevoir leur dose.

Cette épidémie est causée par la souche rare « Bundibugyo » du virus Ebola, pour laquelle il n’existe actuellement ni vaccin ni traitement.

Il s’agit du vaccin Ervebo qui s’est révélé sûr et efficace contre la souche Zaïre, la plus courante mais qui n’est pas la souche responsable de l’épidémie en cours.

« En me faisant vacciner, je développe des anticorps dans mon organisme et je me constitue une réserve de protection.», a déclaré Jérôme Bonui Boliaka, président de l'Association des infirmiers de Kisangani.

Dans l’un de ces centres, 122 personnes ont été vaccinées jeudi, selon Salthiel Wayele, responsable de la campagne de vaccination. Le centre a reçu 128 doses supplémentaires vendredi, et les opérations de vaccination se sont poursuivies tout au long de la journée.

« C'est notre devoir de prendre soin des patients ; je dois donc me faire vacciner contre la maladie à virus Ebola pour aider à sauver des vies. », a expliqué Jean-Louis Etukumalo, médecin.

Plus de 5 600 cas confirmés d’Ebola et plus de 2 700 décès ont été recensés en République démocratique du Congo depuis que l’épidémie a été déclarée le 15 mai.