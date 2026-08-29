Kenya : une ambulance alimentée à l'énergie solaire achève ses essais avec succès

Des étudiants néerlandais ont célébré le succès d’un essai mené au Kenya sur la première ambulance au monde alimentée à l’énergie solaire.

Ce véhicule futuriste baptisé « Stella Juva », est équipé de panneaux solaires installés sur le toit qui alimentent le moteur. Elle a été conçue dans l’espoir d’apporter des soins médicaux vitaux aux régions reculées.

« Nous avons donc commencé par nous pencher sur les objectifs de développement durable et y avons trouvé celui de la couverture sanitaire universelle. À partir de là, nous avons réfléchi à la manière dont nous pouvions y contribuer. C’est ainsi que nous avons abouti à l’ambulance que vous voyez derrière moi. Et nous venons de mener à bien notre défi final ici, au Kenya. Nous avons parcouru plus de 800 kilomètres et testé ses capacités, tant en termes de conduite tout-terrain que de capacité à dispenser des soins de santé. En collaboration avec l’AMREF, nous nous sommes rendus dans plusieurs dispensaires où nous avons testé son fonctionnement avec le personnel de santé. », a déclaré Isabella Wanningen, étudiante en architecture logicielle embarquée.

Elle transporte également des kits de dépistage de la tuberculose, un compartiment réfrigéré pour les vaccins, des appareils de radiographie et un échographe.

« Ce véhicule est capable de résoudre tous ces problèmes, car il va changer la donne : il nous permettra de nous rendre dans les communautés isolées et de fournir des services de diagnostic, compte tenu des problèmes d’alimentation électrique qui ne sont pas optimaux, tant dans les établissements de santé que dans les communautés. Il nous permettra donc d’envoyer des professionnels de santé dans ces communautés, même les plus isolées, pour qu’ils puissent effectuer des diagnostics, détecter les complications à un stade précoce et orienter ces mères vers le réseau de référence principal et les établissements de santé. », a indiqué Geoffrey Sadera, chargé de projet chez Amref Health Africa.

Cette ambulance biplace est capable de rouler hors des sentiers battus, d’atteindre une vitesse maximale de 120 km/h (70 mph) et, par temps ensoleillé, dispose d’une autonomie d’environ 715 kilomètres (440 miles). Sa batterie rechargeable à l'énergie solaire garantit que le véhicule et son équipement restent opérationnels même de nuit ou par temps nuageux.