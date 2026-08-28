Mort du roi Harald V : plus de 10 000 Norvégiens rendent hommage au monarque à Oslo

La Norvège est en deuil après la disparition du roi Harald V, mort à l’âge de 89 ans vendredi matin au Rikshospitalet, l’hôpital universitaire d’Oslo. Le Palais royal a annoncé son décès à 6 h 35, heure locale. Des milliers de Norvégiens se sont rassemblés devant le palais royal pour rendre hommage au souverain, dont plus de 10 000 selon la police d’Oslo. Fleurs, drapeaux et couronnes ont été déposés devant les grilles. À midi, les cloches ont sonné dans tout le pays et le drapeau royal a été mis en berne après 35 ans de règne. Harald était devenu roi en janvier 1991, après la mort de son père, Olav V. Son règne a traversé une longue période de croissance économique, largement portée par les ressources pétrolières et gazières de la Norvège. Avec son image de monarque moderne, accessible et discret, Harald avait acquis une place particulière dans la vie du pays. Son fils, le prince héritier Haakon, 53 ans, lui succède sous le nom de Haakon VIII. Il reprend la devise « All for Norway » (Alt for Norge), celle de son arrière-grand-père Haakon VII. Si la monarchie norvégienne conserve avant tout une fonction représentative, le pouvoir politique est exercé par le Parlement élu. Le Premier ministre Jonas Gahr Støre a signé le registre de condoléances au Palais royal, évoquant « un profond sentiment de gratitude » envers le roi pour ses longues années de service.