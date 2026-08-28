Militants israéliens à Jérusalem appellent l'UE: "Le silence est complicité" sur Gaza

Une petite douzaine de militants israéliens se sont rassemblés, le 28 août, devant les bureaux de la représentation de l'Union européenne à Jérusalem-Est, appelant le bloc à adopter une position plus ferme sur la guerre à Gaza. Brandissant des pancartes et scandant des slogans au mégaphone, les manifestants ont accusé l'UE de rester silencieuse face à ce qu'ils qualifient de crimes de guerre et d'apartheid. "Le silence, c'est de la complicité", a déclaré un militant, appelant les gouvernements européens à prendre la parole. Parmi les participants figurait le militant Louis Frankenthaler, qui s'est adressé au rassemblement au mégaphone. La police israélienne a surveillé la manifestation, tandis que des employés des bureaux de l'UE ont brièvement affiché à une fenêtre une pancarte ornée d'un cœur. Ce petit rassemblement s'est tenu sur fond de débat international persistant autour de la campagne militaire menée par Israël à Gaza et de la réponse de l'Union européenne au conflit. Les militants ne représentaient pas le gouvernement israélien et leurs accusations reflétaient leur propre position. Cette mobilisation a mis en lumière les appels de certains groupes israéliens demandant aux gouvernements européens d'adopter une ligne plus critique face à la guerre et à ses conséquences humanitaires.