Céline Dion de retour à Paris, ses fans en liesse avant sa résidence

Céline Dion est arrivée à Paris, accueillie par une foule de fans réunis devant le Royal Monceau, où elle séjournera pendant sa résidence de concerts. À environ deux semaines de ses premières dates, les admirateurs qui ont pu l’apercevoir se sont dits « très heureux » de la retrouver, la décrivant comme « en meilleure forme », « détendue » et « toujours aussi belle ». La chanteuse de 58 ans a salué le public, envoyé quelques baisers et pris le temps de s’arrêter brièvement pour rencontrer ses admirateurs. Elle a déclaré se sentir soutenue et a décrit Paris comme sa « deuxième maison ». Elle a en revanche refusé de révéler quelle chanson ouvrirait ses concerts. Ces retrouvailles avec la scène marquent son retour à une grande série de concerts depuis l’annulation de sa tournée mondiale Courage. Céline Dion avait alors révélé souffrir d’un stiff-person syndrome, une maladie neurologique rare, en 2022. Elle se produira à la Plenitude Arena de Nanterre, qui peut accueillir jusqu’à 40 000 personnes. Son dernier passage à Paris remonte à 2024, lorsqu’elle avait chanté Hymne à l’amour lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. La résidence débutera en septembre 2026 avec 16 concerts répartis sur septembre et octobre, avant 10 nouvelles dates prévues en mai 2027.