Frappes israéliennes sur des abris à Gaza: quatre morts, camps en dégradation

Au moins quatre personnes ont été tuées jeudi dans des frappes israéliennes menées sur l’ensemble de la bande de Gaza, selon les autorités sanitaires locales. Trois hommes sont morts dans des frappes distinctes à Gaza-Ville, leurs corps ayant été transportés à l’hôpital Shifa, tandis qu’une autre personne a été tuée lorsque une tente abritant des Palestiniens déplacés a été touchée dans le sud de Gaza. Plusieurs autres personnes ont été blessées. L’armée israélienne affirme que les frappes visaient des militants du Hamas. Ces attaques surviennent alors que les Palestiniens continuent de vivre dans des abris de fortune après des mois de guerre et de déplacements répétés. À Gaza-Ville, un habitant déplacé, Mohammad Hamad, déclarait le 27 août que les gens avaient toujours peur de laisser leurs enfants sortir et s’interrogeaient sur le maintien du cessez-le-feu. Les conditions se dégradent également dans des camps de déplacés surpeuplés. Des images tournées à Khan Younis en août montrent des familles déplacées confrontées à des rats, des scorpions et d’autres nuisibles, sur fond de systèmes d’assainissement endommagés et d’amas de gravats. En avril, l’ONU indiquait que des rongeurs et autres parasites étaient fréquemment observés dans 80 % des sites de déplacement.