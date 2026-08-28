Algérie : au moins 12 morts dans des incendies meurtriers, Jijel dévastée

L’Algérie fait face aux conséquences de violents incendies qui ont ravagé son nord-est, faisant au moins 12 morts et des dizaines de blessés. À Agbala, dans la province de Jijel, des images filmées le 26 août par un utilisateur d’Instagram montrent les flammes encerclant une maison alors que les pompiers tentent de maîtriser le feu. Des images de la Protection civile algérienne, diffusées le 27 août, montrent également les pompiers à l’œuvre dans plusieurs zones de Jijel, sous le regard des habitants, tandis que les flammes gagnent les versants d’une montagne. À Bordj Tahar, l’un des secteurs les plus durement touchés, les habitants regagnent leurs maisons et leurs exploitations agricoles après le passage des flammes. Des équipes travaillent à rétablir l’électricité, tandis qu’environ 400 animaux auraient péri. Les villages voisins d’Acherar, Anchid, El Ouadia et Taghrast ont eux aussi subi d’importants dégâts. Selon le ministre de l’Intérieur Saïd Sayoud, cinq personnes ont été tuées à Jijel, quatre à Béjaïa et trois à Tizi Ouzou. Cinquante-quatre personnes ont été hospitalisées pour des brûlures, dont six dans un état grave. La Protection civile recensait encore 46 incendies actifs jeudi, sur 193 enregistrés au cours des 24 heures précédentes. Le Premier ministre Sifi Ghrieb s’est rendu à Jijel le 27 août pour constater les dégâts et coordonner les opérations. Le président Abdelmadjid Tebboune a décrété trois jours de deuil national et ordonné l’annulation des événements culturels et sportifs.