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Zimbabwe : un responsable local inculpé après le naufrage du lac Kariba

Philis Hamandise dans un centre d'identification des victimes à Kariba, au Zimbabwe, le 13 août 2026.   -  
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By Ali Bamba

avec AFP

Zimbabwe

La police zimbabwéenne a annoncé mercredi avoir arrêté un responsable local, inculpé d'homicide involontaire, à la suite du naufrage d'un ferry public qui a coûté la vie à au moins 97 personnes.

Ce ferry de passagers, vétuste et surchargé, qui constituait un axe de transport essentiel pour les communautés rurales, a chaviré le 11 août, par mauvais temps et sur une mer agitée, sur le vaste lac Kariba, à la frontière avec la Zambie.

La police a indiqué que 97 corps avaient été retrouvés, dont ceux d'au moins 30 enfants de moins de 10 ans. Soixante-dix-sept personnes ont été secourues.

Selon les autorités, le bateau de l'Agence pour le développement des infrastructures rurales (RIDA) pouvait accueillir 90 passagers.

Le coordinateur du district de Kariba au sein de la RIDA, âgé de 49 ans, qui a été arrêté, a déjà comparu devant le tribunal, a indiqué la police dans un communiqué.

Le lac Kariba est situé à cheval sur la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie ; c'est le plus grand lac artificiel du monde en volume.

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