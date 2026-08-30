Zimbabwe : au moins 27 morts dans la collision d'un minibus et d'un camion

Un minibus transportant des fidèles est entré en collision frontale avec un camion dans le centre du Zimbabwe, faisant au moins 27 morts, a indiqué samedi la police.

Il s’agit du dernier accident de la route meurtrier en date survenu dans le pays. Il s'est produit vendredi vers 18 h 30 GMT près de Chivhu, à environ 140 kilomètres (87 miles) au sud de la capitale Harare, a précisé la police. Le camion de transport, immatriculé à l’étranger, était en train de dépasser un autre véhicule lorsqu’il est entré en collision avec le minibus, qui transportait des fidèles vers un congrès. Les deux véhicules transportaient un nombre « inconnu » de passagers, a précisé la police. Sept personnes ont été blessées dans l’accident.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux par la chaîne publique ZBC montraient le minibus déformé et réduit à une carcasse calcinée, tandis que le camion s’était immobilisé de l’autre côté de la route. L’accident s’est produit sur un tronçon de route plat et isolé, bordé d’une végétation basse et donnant sur un terrain dégagé.

Au Zimbabwe, les routes sont criblées de nids-de-poule en raison d’années de sous-financement et de négligence.

Malgré les accidents de la route fréquents, de nombreux Zimbabwéens comptent tout de même sur les minibus-taxis privés, connus localement sous le nom de « kombi », mais ceux-ci sont souvent critiqués pour leur surcharge.

En avril, au moins 18 personnes ont trouvé la mort lorsqu'un minibus a pris feu sur une autoroute dans le sud du pays, tandis qu'au début du même mois, une femme et ses cinq enfants ont péri lorsque leur véhicule est entré en collision avec un camion de transport sur une autre autoroute reliant le Zimbabwe à l'Afrique du Sud.