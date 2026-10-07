Nigeria : les opérations de secours se poursuivent après le crash d'un avion militaire

Les opérations de secours se poursuivent dans le sud du Nigeria après le crash d'un avion de transport de l'armée de l'air survenu lundi dans une zone marécageuse de l'État d'Ondo. Les autorités ont confirmé mardi qu'aucun survivant n'avait été retrouvé et ont revu le bilan à 25 morts.

L'appareil, un ATR-42 de l'armée de l'air nigériane assurant une mission de routine entre Benin City et Lagos, s'est écrasé près d'Igbokoda, dans la région pétrolifère d'Ilaje. Selon le porte-parole de l'armée de l'air, le commodore Ehimen Ejodame, le vol NAF 931 transportait cinq membres d'équipage et vingt passagers.

Peu après l'accident, des habitants de la région se sont joints aux équipes de la Marine pour tenter de localiser l'épave. Des témoins racontent avoir vu l'avion perdre sa queue avant de s'abîmer dans une zone boisée après avoir percuté l'eau. Les recherches, menées principalement en bateau en raison du terrain marécageux, se sont poursuivies sans interruption.

Les autorités avaient initialement annoncé que 32 personnes se trouvaient à bord. Après vérification des listes de passagers, l'armée de l'air a précisé que 25 personnes avaient embarqué sur le vol. Parmi les victimes figurent plusieurs civils, dont des membres de familles de militaires.

Le président Bola Tinubu a décrété trois jours de deuil national et ordonné, avec les chefs militaires, l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes du drame. Il a qualifié l'accident de « moment douloureux pour nos forces armées et pour la nation tout entière ».

Ce crash figure parmi les plus graves accidents aériens qu'ait connus le Nigeria ces dernières années. En 2021, le chef d'état-major de l'armée nigériane, le lieutenant-général Ibrahim Attahiru, et dix autres officiers avaient perdu la vie dans un accident d'avion près de Kaduna. En août 2015, un avion militaire s'était également écrasé sur une habitation dans le nord du pays, faisant sept morts.