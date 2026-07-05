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Afrique du Sud : le Nigeria dénonce la mort de deux de ses ressortissants

Un pasteur tient une croix en bois, Johannesburg, juillet 2025   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP

Afrique du Sud

Le Nigeria a annoncé dimanche que deux de ses ressortissants avaient été tués en Afrique du Sud à la fin du mois de juin, dans un contexte de manifestations hostiles aux immigrés qui ont visé des travailleurs étrangers dans plusieurs régions du pays.

Selon le ministère nigérian des Affaires étrangères, les deux hommes ont perdu la vie le 28 juin, soit deux jours avant l'échéance fixée de manière informelle par certains manifestants exigeant le départ des étrangers. L'un aurait été tué par des policiers, tandis que l'autre aurait succombé à une attaque menée par des assaillants non identifiés.

Les autorités sud-africaines n'ont pas réagi dans l'immédiat à ces accusations. La police n'avait pas répondu aux sollicitations de l'Associated Press.

Entre avril et mai, plusieurs manifestations contre l'immigration ont secoué l'Afrique du Sud. Les protestataires accusaient les étrangers d'être responsables de la hausse du chômage, de la criminalité et de la pression exercée sur les services publics. Les violences qui ont accompagné ces rassemblements ont conduit plusieurs pays africains, dont le Nigeria, le Ghana et le Malawi, à organiser le rapatriement de certains de leurs ressortissants et à convoquer des diplomates sud-africains.

« Ces deux meurtres interviennent à un moment où les étrangers sont injustement pris pour cible en Afrique du Sud. Ils soulèvent des interrogations sur une volonté de certains de présenter à tort les Nigérians comme des criminels, alors que la grande majorité d'entre eux sont des citoyens respectueux des lois et travailleurs », a déclaré Kimiebi Imomotimi Ebienfa, porte-parole du ministère nigérian des Affaires étrangères.

L'Afrique du Sud est régulièrement confrontée à des épisodes de violences dirigées contre les migrants. En 2008, des attaques qualifiées de xénophobes par plusieurs organisations internationales de défense des droits humains avaient fait plus de 60 morts, révélant les profondes tensions liées à l'immigration dans le pays.

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