Violences xénophobes en Afrique du Sud : le Nigeria demande des réparations [Africanews Today]

Le Nigeria ne décolère pas après les manifestations anti-immigrés en Afrique du Sud. Abuja veut demander au gouvernement sud-africain des réparations pour ses ressortissants expulsés du pays d’Afrique australe.

La recrudescence du phénomène des ‘’ hommes de main’’ au Kenya. Des bandits armés utilisés dans un contexte de rivalité politique à l’approche des élections.

Au Soudan, Mohamed Hamdan Daglo condamné à mort par contumace. Le chef des rebelles des Forces de soutien rapide était poursuivi par un tribunal de Port-Soudan pour des crimes de guerre au Darfour.

Comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda hebdomadaire avec les dates à retenir

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu effectue une visite au Maroc du 15 au 16 juillet. Il participera notamment à la Haute Commission mixte franco-marocaine. Une première depuis 2019.

Début, le 13 juillet en Ouganda, du procès de l’opposant Kizza Besigye. Il est accusé de trahison. L’ancien médecin du président ougandais avait été arrêté à Nairobi, au Kenya, en novembre 2024. Une interpellation qualifiée d’enlèvement par ses proches.

Dernière ligne droite pour le Mondial 2026 : c’est du 14 au 19 juillet avec les demi-finales et la finale. Aucune équipe africaine n’est en lice.

Le Rwanda abrite, du 13 au 19 juillet, le Festival des arts Ubumuntu. Un rendez-vous du théâtre, de la musique et de l’expression orale, qui se veut une plateforme pour promouvoir le dialogue, la réconciliation et le changement social.