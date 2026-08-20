Les Émirats arabes unis suspendent leur échanges commerciaux avec l'Iran

Les Émirats arabes unis ont annoncé la suspension des échanges commerciaux avec l’Iran. La décision intervient après une nouvelle attaque iranienne contre le territoire. Pour l’analyste politique émirati Abdulkhaleq Abdulla, la mesure isolera davantage l’Iran, avec un impact accru sur sa population.

‘’La première chose qui me vient à l’esprit à la suite de cette décision, c’est son impact sur les 90 millions d’Iraniens qui se trouvent déjà dans une situation très difficile ; ce genre de décision va rendre leur vie encore plus misérable, et tout cela à cause d’une décision stupide prise par ceux qui dirigent l’Iran aujourd’hui.’’, explique-t-il.

Pour l’analyste, l’Iran était depuis longtemps un partenaire commercial important pour Abou Dabi, mais il estime que cette perte n’aurait qu’un impact minime sur le commerce extérieur des Émirats arabes unis.

''L’Iran a toujours été un partenaire commercial très important. Nos échanges commerciaux s’élèvent à environ 20 à 25 milliards de dollars. Mais si l’on replace cela dans son contexte, le commerce extérieur total des Émirats arabes unis s’élève à environ 1 000 milliards de dollars. Ces 20 à 25 milliards de dollars ne représentent donc qu’une goutte d’eau dans nos échanges avec le reste du monde. Cela correspond à environ 3 % du commerce extérieur total des Émirats arabes unis avec le reste du monde. C’est donc important, mais cela n’aura pas un impact considérable sur le commerce total des Émirats arabes unis avec le reste du monde.'', affirme Abdulkhaleq Abdulla, analyste politique émirati.

Les Émirats arabes unis étaient régulièrement la cible de tirs intenses en provenance d’Iran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.