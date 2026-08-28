Algérie : les habitants de Bordj Tahar retrouvent leur village dévasté par les flammes

Information de dernière minute, actualisations en cours

À Bordj Tahar, dans le nord-est de l’Algérie, les habitants n'en reviennent pas après les violents incendies qui ont fait au moins 12 morts et des dizaines de blessés.

Trois wilayas sont particulièrement touchées : Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou. Dans le village, les habitants inspectent les maisons ravagées par les flammes et tentent de récupérer ce qui peut encore l’être. Cinquante-quatre personnes sont actuellement hospitalisées pour des brûlures, dont six dans un état grave, selon le ministre de l’Intérieur, Saïd Sayoud.

Pour Fatiha Boussemaha, 49 ans, les flammes ont tout emporté.

« Cette maison était remplie de meubles. Nos animaux ont également péri dans les flammes, comme les moutons et les poulets. Même le chien a été complètement brûlé. Lorsque les flammes se sont déclarées, le chien est mort lui aussi. La maison était pleine de meubles et de toutes sortes d’effets personnels que nous avions achetés et entreposés ici. Lorsque la maison a brûlé, nous avons seulement essayé de sauver nos vies. »

La situation reste particulièrement difficile dans le village. Jeudi matin, la Protection civile recensait encore 46 incendies actifs, sur 193 feux enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Trois grands axes routiers de l’est du pays, à proximité de Béjaïa, Jijel et Sétif, ont également été fermés par la Gendarmerie nationale en raison de la progression des flammes.

À Bordj Tahar, les habitants sont désormais confrontés à des conditions de vie précaires, privés de plusieurs services essentiels.

« Nous vivons dehors, coupés du monde extérieur. Il n’y a ni électricité, ni Internet, ni téléphone. Ici, nous avons perdu tout contact les uns avec les autres, sans Internet ni téléphone. Nous sommes sans électricité depuis 24 heures », témoigne Abdel-Djalil Laouar, 55 ans.

L’électricité progressivement rétablie

Face aux dégâts, des agents de la compagnie nationale d’électricité ont été déployés dans les zones sinistrées pour tenter de rétablir les infrastructures endommagées.

« Nous sommes venus aujourd’hui pour aider les habitants et rétablir l’électricité et l’éclairage dans ce quartier. Vous pouvez constater par vous-même quelle est la situation », explique Farid Bourbia, employé de la compagnie nationale d’électricité.

Le président Abdelmadjid Tebboune a décrété trois jours de deuil national après cette série d’incendies meurtriers dans le nord-est du pays.

Les incendies de forêt sont fréquents chaque été dans le nord de l’Algérie. Leur intensité est toutefois accentuée par le changement climatique, qui favorise les épisodes de sécheresse et de fortes chaleurs.

Le pays avait déjà été durement frappé en juillet 2023, lorsque des incendies avaient fait plus de 30 morts dans la région de Béjaïa.

Cette année encore, le risque reste élevé : près de 2 000 incendies ont été recensés à l’échelle nationale au seul mois de juillet, selon les autorités.