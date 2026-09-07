RDC : les pygmées de Béni survivent loin de leurs terres ancestrales [Africanews Today]

Fuyant les violences des ADF, les Pygmées de Béni, dans l’est de la RDC, survivent dans un camp de fortune, loin de la forêt et de leurs moyens de subsistance. Ces familles appellent à l’aide dans le reportage de Malaika Élysée.

En Libye, cinq personnes, dont des étrangers, ont été arrêtés à Tripoli après des attaques de drones contre des sites énergétiques. Les autorités évoquent une vaste cellule de sabotage visant des installations stratégiques.

Elles sont des millions à être privées d’enfance. L’ONU lance une journée internationale afin de combattre les mariages précoces et forcés, un fléau qui continue de toucher les filles à travers le monde. L'initiative est soutenue par la Sierra Leone.

Au Soudan, la chute de la monnaie nationale fait exploser les prix des produits essentiels. Sucre, haricots ou lentilles deviennent de plus en plus difficiles à acheter, aggravant une crise économique, déjà profonde.

À la Mostra de Venise, la Dano-égyptienne, May El-Toukhy présente "Woman Unknown" – La femme inconnue - un drame historique sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Seul film de réalisation féminine en compétition cette année, il concourt pour le prestigieux Lion d’Or.

AGENDA

Et comme chaque semaine dans Africanews Today, voici quelques dates à retenir :

Du 7 au 11 septembre, Nairobi accueille la première Biennale panafricaine dédiée à l’architecture, à l’urbanisme et aux pratiques spatiales. Cinq jours de débats et d’échanges pour imaginer les villes africaines de demain.

Du 7 au 9 septembre, Addis-Abeba accueille la 14ᵉ Conférence sur le climat et le développement en Afrique. Décideurs, experts et partenaires y discuteront du financement climatique, de l’adaptation et de la transition énergétique avant la COP31.

Le 8 septembre, l’ONU ouvre à New York la 81ᵉ session de son Assemblée générale. Les grands débats politiques et la semaine de haut niveau se tiendront quelques jours plus tard avec les dirigeants du monde.

Le 12 septembre, l’Ouganda rendra un dernier hommage au roi Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV à Fort Portal. Les cérémonies funéraires marqueront la fin de neuf jours de deuil officiel après le décès du monarque à 34 ans.

Les 12 et 13 septembre, New Delhi accueille le 18ᵉ sommet des BRICS. Sous la présidence indienne, les dirigeants discuteront de coopération économique, de commerce et du rôle du Sud global.

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