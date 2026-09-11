Ebola en RDC : un nouveau foyer détecté dans le nord-ouest du pays

L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo poursuit son expansion. Le virus a atteint une nouvelle zone avec la confirmation d’un foyer dans la province du Sud-Ubangi, dans le nord-ouest du pays, selon les autorités locales.

Le gouvernorat du Sud-Ubangi a officiellement déclaré l’apparition de l’épidémie après l’analyse d’un cas suspect. Il s’agit de la septième province touchée par cette flambée, détectée depuis la mi-mai, qui concernait jusqu’ici principalement des régions de l’est et du nord-est de la RDC.

Selon Jean-René Galekwa, gouverneur intérimaire du Sud-Ubangi, la personne décédée avait développé des symptômes dans la province de la Tshopo, notamment à Kisangani, où des cas avaient déjà été signalés. Le patient avait auparavant voyagé au Rwanda, en Ouganda et dans la province de l’Ituri, avant de rejoindre le Sud-Ubangi par voie fluviale sur le fleuve Congo.

Les autorités sanitaires redoutent désormais une propagation le long de l’itinéraire emprunté par le malade. « Le trajet effectué par le patient et par le bateau expose les populations des provinces du Nord-Ubangi, de la Tshopo et de la Mongala », a averti Jean-René Galekwa.

Au total, 38 personnes ayant été en contact avec le patient ont été identifiées et placées en quarantaine afin de limiter les risques de transmission.

Cette nouvelle flambée constitue la 17e épidémie d’Ebola enregistrée en RDC. Selon les derniers chiffres des autorités congolaises, elle a déjà provoqué plus de 3 300 décès sur près de 6 800 cas confirmés.

La propagation du virus intervient dans un contexte sanitaire difficile dans plusieurs régions du pays. Dans l’est de la RDC, les violences armées depuis plusieurs décennies compliquent l’accès aux populations et fragilisent les infrastructures de santé.

L’épidémie actuelle est liée à la souche Bundibugyo du virus Ebola. Contrairement à d’autres souches du virus, aucun vaccin ou traitement n’est actuellement homologué spécifiquement contre cette variante. Des recherches et essais médicaux sont toutefois en cours pour développer des solutions adaptées.

Face à cette nouvelle extension géographique, les autorités sanitaires renforcent la surveillance des contacts, le dépistage et les mesures de prévention afin d’éviter une propagation plus large du virus dans le pays.