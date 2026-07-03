Somalie : la mission de maintien de paix menacée après le retrait américain

La mission de soutien et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie, connue sous le nom de AUSSOM, est confrontée à une remise en cause majeure de son avenir opérationnel.

Selon des documents diplomatiques consultés par des médias internationaux, les États-Unis ont décidé de ne plus financer le dispositif logistique des Nations unies en Somalie, un mécanisme indispensable au fonctionnement de la mission.

Déployée avec près de 12 000 soldats, l’AUSSOM soutient les forces du gouvernement fédéral de Mogadiscio dans leur lutte contre les combattants d’al-Shabaab, qui contrôlent encore de larges portions du territoire rural et continuent de mener des attaques sporadiques contre les autorités somaliennes.

La mission dépend fortement du Bureau d’appui des Nations unies en Somalie pour assurer son soutien logistique — ravitaillement, transport, soins médicaux et carburant — un système dont le budget global atteint environ 500 millions de dollars. Le retrait américain de ce dispositif fait craindre un effondrement progressif de cette chaîne de soutien.

Dans une note diplomatique datée du 1er juillet, Washington a confirmé qu’il ne soutiendrait plus ce mécanisme après la fin de l’année en cours. L’administration américaine, sous l’impulsion de Donald Trump, estime que l’investissement international n’a pas permis à la Somalie de stabiliser durablement sa situation sécuritaire ni de réduire significativement la menace jihadiste.

Les autorités américaines dénoncent notamment les divisions politiques internes somaliennes et l’incapacité du gouvernement à consolider ses institutions malgré des années d’aide internationale.

Si Washington ne s’oppose pas au renouvellement formel du mandat de la mission par le Conseil de sécurité de l’ONU, il refuse toute reconduction intégrant un soutien logistique onusien, ce qui remet en cause la viabilité même de l’opération.

La Commission de l’Union africaine a alerté ses États membres sur les conséquences de cette décision, évoquant des « implications significatives » pour la capacité opérationnelle et le financement de la mission. Plusieurs diplomates estiment qu’en l’absence d’un nouveau mécanisme de substitution, l’AUSSOM pourrait être contrainte de cesser ses activités.

À Mogadiscio, plusieurs responsables politiques expriment leur inquiétude face à un risque de vide sécuritaire. Certains avertissent que l’affaiblissement de la mission pourrait offrir un avantage stratégique aux groupes armés encore actifs dans le pays.

L’Organisation des Nations unies a indiqué suivre la situation et mener des consultations avec ses partenaires africains et les autorités somaliennes, sans qu’aucune solution alternative n’ait encore été arrêtée.