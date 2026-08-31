Zambie : le temple Shaolin de Lusaka forge bien plus que des combattants

De loin, le temple Shaolin situé à la périphérie de Lusaka ressemble presque à un mirage, un morceau de Chine centrale parachuté dans le paysage zambien.

Puis les dragons émergent de sous la pagode, leurs corps en tissu aux couleurs vives hissés sur des perches par des adolescents qui se déplacent avec une précision surprenante.

À proximité, des enfants plus jeunes font des culbutes sur un matelas en mousse usé par les intempéries, se tordant en tonneaux et effectuant des roulades avant, tandis que Yan Chen, leur instructeur de 30 ans, aboie des ordres.

Ce vaste complexe abrite le premier temple Shaolin d’Afrique — issu d’une tradition monastique bouddhiste d’arts martiaux —, situé sur un terrain de 20 000 mètres carrés (215 300 pieds carrés) à 18 kilomètres (11 miles) au nord de la capitale.

Le terrain a été donné par l’homme d’affaires chinois Jiang Qingde, le coût de construction du centre culturel étant estimé à près de 6 millions de dollars.

Il est devenu l’un des symboles les plus visibles de l’empreinte culturelle de la Chine dans un pays où l’influence de Pékin est déjà profondément ancrée grâce à des investissements dans les mines, les routes, les usines et les infrastructures.

John Bwalya, troisième d’une fratrie de neuf enfants, est arrivé au temple il y a trois ans.

"J’ai grandi en regardant les films Karate Kid à la télévision et je me suis dit que je devais apprendre ça", a-t-il déclaré à l’AFP, se souvenant du reboot de la série de films de 2010 mettant en vedette la star des arts martiaux Jackie Chan.

Aujourd’hui âgé de 23 ans, Bwalya vit au temple aux côtés de 36 autres élèves, pour la plupart issus de milieux défavorisés.

"Créatifs et forts"

Sous la supervision de quatre instructeurs chinois, d’un Zambien et d’un Ivoirien, leurs journées commencent dès 3 h du matin.

L’enceinte est à la fois leur école, leur terrain d’entraînement et leur foyer : ils y dorment, y étudient et s’y entraînent, ne s’en éloignant que quelques jours chaque année, en décembre, pour rendre visite à leurs familles et gagner un peu d’argent grâce à des spectacles.

Saulo Woonga, 18 ans, ne voulait pas venir. Sa mère l’a envoyé ici après qu’il s’est battu avec un autre garçon de leur quartier.

"Je tabassais un autre gars", raconte-t-il. "Du coup, ma mère a décidé que je devais aller au temple Shaolin".

Mathews Mafulu, également âgé de 18 ans, est arrivé avec un problème différent. Il était victime de harcèlement et, de son propre aveu, il était paresseux. Le kung-fu l’a transformé, dit-il, le rendant "en pleine forme, créatif et un peu plus fort".

Mafulu, qui vit depuis cinq ans au temple, ne considère pas la présence chinoise autour de lui comme une intrusion.

"Ce n’est pas comme si les Chinois étaient en train de prendre le contrôle de la Zambie", a déclaré Mafulu. "C’est plutôt un échange culturel. Nous apprenons de nouvelles choses des Chinois et nous leur faisons également découvrir de nouvelles facettes de l’Afrique".

Des stars du web

Leurs routines matinales, leurs acrobaties, leurs danses du dragon et leurs séances d’entraînement ont attiré des millions de vues sur TikTok et Douyin, la version chinoise de la plateforme.

Ronald Mwale, 26 ans, est l’une de ses figures de proue. Ce jeune homme de 26 ans, qui parle désormais le mandarin et se fait appeler Hang Shao, s’est rendu quatre fois en Chine et se prépare à y passer un an à partir du mois prochain.

Ses vidéos, qui retracent la vie au sein du temple, ont fait de lui une véritable sensation sur les réseaux sociaux, lui permettant d’attirer plus de 615 000 abonnés sur TikTok.

Pourtant, à son arrivée, il ne s’intéressait guère à la Chine en tant que telle.

"Tout ce qui m’intéressait, c’était l’entraînement aux arts martiaux", explique-t-il en regardant de jeunes élèves s’entraîner au wushu, le terme chinois désignant les arts martiaux mieux connus en Occident sous le nom de kung-fu.

Aujourd’hui, ses ambitions s’étendent bien au-delà du terrain d’entraînement. Il espère devenir acteur et rêve de suivre les traces d’artistes originaires de la province chinoise du Henan, berceau du kung-fu Shaolin et du bouddhisme zen, où bon nombre des traditions du temple ont vu le jour il y a plusieurs siècles.

Mwale a déjà joué dans son premier film, publié en mars sur YouTube, qui a cumulé près d’un demi-million de vues.

L’espoir

Quelques heures plus tard, le cours d’entraînement s’est tu et les élèves se sont dirigés en silence vers le temple.

Vêtus de robes orange et jaune, ils se sont inclinés, côte à côte, devant les autels bouddhistes et ont entamé des chants de prière sous des plafonds richement décorés, peints en rouge, bleu et or.

À l’entrée, une poignée de visiteurs curieux se tenait tranquillement, les téléphones à la main, tandis que les voix des élèves s’élevaient et s’abaissaient à l’unisson.

Pour Chen, qui est arrivé en Zambie en 2022 après avoir grandi dans une communauté pauvre en Chine, le temple représente bien plus que les arts martiaux.

"Cela leur donne de l’espoir pour leur vie", a-t-il déclaré.