Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Arrêt sur images du 26 août 2026 : au Kenya, la mortalité maternelle persiste

Des personnes en deuil se rassemblent devant le cercueil de Penina Zawadi, décédée des suites de complications lors de son accouchement, au Kenya, le 18 juillet 2026   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AP

Tour du Monde

Arrêt sur images du 26 août 2026 : au Kenya, les failles du systèmes de santé mettent en danger les femmes au moment de leur accouchement. En 2022, le comté de Kilifi a enregistré 532 décès de mères en couches pour 100 000 naissances, alors que la moyenne nationale s'élevait à 355 décès.

Selon les organisations de défense des droits reproductifs, la plupart de ces décès sont dus à des hémorragies graves, à des dystocies, à des pathologies liées à l'hypertension artérielle comme la prééclampsie, ainsi qu'à des infections résultant d'avortements pratiqués dans des conditions dangereuses.

Articles Connexes

Articles Connexes

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.