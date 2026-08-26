Arrêt sur images du 26 août 2026 : au Kenya, la mortalité maternelle persiste

Arrêt sur images du 26 août 2026 : au Kenya, les failles du systèmes de santé mettent en danger les femmes au moment de leur accouchement. En 2022, le comté de Kilifi a enregistré 532 décès de mères en couches pour 100 000 naissances, alors que la moyenne nationale s'élevait à 355 décès.

Selon les organisations de défense des droits reproductifs, la plupart de ces décès sont dus à des hémorragies graves, à des dystocies, à des pathologies liées à l'hypertension artérielle comme la prééclampsie, ainsi qu'à des infections résultant d'avortements pratiqués dans des conditions dangereuses.