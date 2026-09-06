Cap-Vert : au moins 25 personnes tuées dans un accident de bus

Au moins 25 personnes, principalement des enfants et des adolescents ont perdu la vie dans un accident de bus, ont annoncé dimanche les autorités de l’archipel. Parmi les victimes, figure le chauffeur du bus.

Le drame a eu lieu samedi sur l'île de Fogo a fait aussi de nombreux blessés. Le bus a chuté d’une falaise d’environ 30 mètres alors qu’il transportait 32 passagers, après une sortie de route provoquée par l’éclatement d’un pneu.

Il rentrait à São Filipe après une excursion au village de Cha das Caldeiras.

Un deuil national a été décrété par les autorités du Cap-Vert après cet accident mortel. L’un des rares dans un pays où les routes sont plutôt en bon état.