Royaume-Uni : des manifestants perturbent le fonctionnement du port de Douvres

Des manifestants anti-immigration ont perturbé samedi le fonctionnement du port de Douvres. Ils étaient plusieurs dizaines vêtus de noir, le visage couvert, bloquant toutes les routes d’accès et de sortie du terminal, utilisé par les ferries reliant le sud de l’Angleterre au nord de la France.

En guise de protestation contre les traversées de la manche par les migrants. La manifestation a provoqué un embouteillage de 6,4 kilomètres samedi matin.

Douvres, située à environ 110 kilomètres au sud-est de Londres, a accueilli plus de 9 millions de passagers et 2 millions de véhicules de fret en 2025, selon le site web du port.

Des dizaines de milliers de migrants arrivent en Grande-Bretagne chaque année par la traversée périlleuse de la Manche à partir de Calais en France.

La tendance serait à la baisse grâce à la coopération avec la France selon le gouvernement travailliste de centre-gauche qui se base sur les chiffres des demandeurs d’asile.

L’immigration est au cœur du débat politique au Royaume-Uni comme dans la plupart des pays occidentaux. Et profite notamment à la droite radicale.