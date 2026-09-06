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Algérie : décès d'un garçon de 10 ans tombé dans un puits, malgré les opérations de secours

Un agent de la protection civile décrit l'opération de sauvetage en cours pour Ayoub, un garçon de 10 ans coincé dans un puits, en Algérie, le 5 s   -  
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By Rédaction Africanews

Accident

En Algérie, les opérations de sauvetage d’un garçon de dix ans, coincé dans un puits, ont pris fin samedi. Ayoub Hadaf est décédé dans le puits malgré les moyens utilisés pour tenter de le secourir, ont annoncé les autorités algériennes.

Il était tombé dans un puits de 40 centimètres de large lors d’un déplacement, selon le récit de sa famille. Le drame s’est déroulé à Ghassoul, dans la province d’El-Bayadh, suscitant un vif intérêt dans tout le pays, et les réseaux sociaux regorgeaient d’appels à le sauver.

'' L’opération de sauvetage s’est déroulée de deux manières : d’une part, grâce à la découverte d’un puits vertical parallèle et, d’autre part, grâce à des travaux d’excavation à grande échelle menés par les équipes de secours pour atteindre la victime. L’opération a été couronnée de succès, en grande partie grâce à la détermination, ce qui a permis de lancer l’opération de sauvetage et d’extraire la victime en toute sécurité. Malheureusement, il est décédé. Que Dieu ait son âme'', a déclaré Nassim Bernaoui, porte-parole de la Protection civile algérienne.

Alors que les opérations étaient toujours en cours, les sauveteurs ont déclaré qu’ils avaient du mal à l’atteindre, car il était « coincé sous une épaisse couche de terre ».

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