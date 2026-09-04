Afrique du Sud : une manifestation anti-migrants dégénère en violences à Durban

Les tensions autour de l’immigration clandestine prennent une nouvelle tournure en Afrique du Sud. Une manifestation contre les migrants sans papiers a dégénéré jeudi à Durban, dans l’est du pays, faisant plusieurs blessés et provoquant une nouvelle intervention des forces de l’ordre.

Selon la police, près d’une centaine de manifestants appartenant à un groupe opposé à l’immigration illégale ont participé à une marche présentée comme une « campagne de nettoyage » visant un campement installé devant un bâtiment gouvernemental. Le site accueille depuis environ treize semaines plusieurs centaines de ressortissants étrangers, principalement originaires de la République démocratique du Congo (RDC).

Les forces de sécurité ont indiqué qu’un ressortissant étranger avait été arrêté après qu’une pierre lancée lors des affrontements a touché un policier. De son côté, un responsable communautaire congolais affirme que cinq Congolais, dont deux enfants, ont été blessés lors des heurts.

Des réfugiés pris pour cible

Les occupants du campement affirment être des demandeurs de protection, ayant fui les violences et les attaques visant les étrangers en Afrique du Sud. « Nous ne commettons aucun crime en étant ici », a déclaré un représentant de la communauté congolaise, dénonçant une attaque injustifiée contre leur présence.

Selon plusieurs témoins, des manifestants munis de bâtons auraient tenté de s’approcher du campement avant que la police n’intervienne pour séparer les deux groupes. Les forces de l’ordre ont utilisé des grenades assourdissantes afin de disperser la foule.

Une crise migratoire qui s’aggrave

Durban est devenue l’un des principaux foyers de mobilisation contre les migrants en situation irrégulière. Depuis plusieurs semaines, des groupes radicaux réclament le départ des étrangers accusés de prendre des emplois et de peser sur les services publics.

Cette campagne a provoqué une vague de violences dans plusieurs régions du pays. Selon la police sud-africaine, au moins quatre ressortissants étrangers ont été tués dans ces affrontements. Plusieurs gouvernements africains évoquent toutefois un bilan plus élevé.

Face à la montée des tensions, plus de 200 000 personnes auraient quitté l’Afrique du Sud, selon des estimations basées sur les chiffres communiqués par plusieurs pays ayant organisé le rapatriement de leurs ressortissants.

Un débat national explosif

La question migratoire reste l’un des sujets les plus sensibles en Afrique du Sud, un pays qui accueille des millions de travailleurs et de réfugiés venus de différents États africains.

Entre lutte contre l’immigration irrégulière et inquiétudes face aux violences xénophobes, les autorités sud-africaines sont confrontées à un défi majeur : restaurer le calme tout en répondant aux frustrations d’une partie de la population.