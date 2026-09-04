UE : cinq pays veulent créer des « centres de retour » hors d’Europe

Cinq pays de l’Union européenne souhaitent accélérer le renvoi des migrants déboutés de leur demande d’asile en créant des « centres de retour » dans des pays situés hors de l’UE.

Le Danemark, l’Allemagne, l’Autriche, la Grèce et les Pays-Bas espèrent parvenir à un premier accord d’ici le début de l’année 2027.

Réunis à Copenhague, les cinq pays travaillent à un accord avec un État partenaire qui accueillerait les migrants en situation irrégulière faisant l’objet d’une mesure de retour.

Le pays concerné n’a pas été dévoilé. L’Ouganda et le Rwanda sont toutefois évoqués comme des possibilités.

Un premier centre envisagé en 2027

Le ministre danois de l’Immigration et de l’Intégration, Morten Bødskov, estime que le cadre juridique européen permet désormais d’avancer sur ce projet.

« D’ici le Nouvel An, nous espérons parvenir à un accord avec un pays partenaire hors de l’Union européenne », a-t-il déclaré. Selon lui, le Danemark pourrait être prêt à transférer les premiers migrants concernés au cours de l’année 2027.

Le ministre grec de la Migration et de l’Asile, Thanos Plevris, a également indiqué que l’objectif était de rendre un premier centre de retour opérationnel dans un pays extérieur à l’Union européenne en 2027.

Une politique migratoire européenne en mutation

Le projet s’inscrit dans le durcissement de la politique migratoire européenne. En juin, le Parlement européen a approuvé de nouvelles règles élargissant notamment les possibilités de détention et ouvrant la voie à la création de centres de retour dans des pays tiers.

Pour Morten Bødskov, cette initiative marque un changement profond. « Nous sommes en train de transformer la politique européenne en matière d’asile et de migration », a-t-il affirmé.

Le principe de ces centres reste toutefois vivement critiqué par les organisations de défense des droits humains.

Des projets comparables ont déjà rencontré d’importantes difficultés. Le Royaume-Uni a abandonné son programme d’expulsion de migrants vers le Rwanda, tandis que les centres ouverts par l’Italie en Albanie ont fait l’objet de recours judiciaires.

Malgré ces précédents, les cinq pays européens entendent poursuivre les négociations afin de mettre en place un premier dispositif de retour hors de l’Union européenne en 2027.