Centrafrique : le procès de l'ex-président Bozizé contesté par la défense

En Centrafrique, le procès dit de Bossembélé se poursuit devant la Cour pénale spéciale. L'ancien président François Bozizé, poursuivi pour crimes contre l’humanité présumés commis entre 2009 et 2013, est jugé en son absence alors qu’il vit actuellement en exil en Guinée-Bissau.

Au cœur des débats : la légalité de ce procès par contumace. Les avocats de la défense dénoncent plusieurs irrégularités de procédure et demandent la suspension des audiences. Selon eux, certaines formalités prévues par la loi, notamment la notification officielle de la procédure aux ministères concernés, n’auraient pas été respectées.

La défense estime que ces manquements pourraient porter atteinte aux droits de l’accusé et au principe d’un procès équitable.

De son côté, le parquet considère que toutes les conditions sont réunies pour poursuivre le procès. Les magistrats rappellent qu’un mandat d’arrêt a été émis contre François Bozizé et que l’ancien chef de l’État a été régulièrement informé des poursuites engagées à son encontre.

La Cour doit désormais se prononcer sur les objections soulevées par la défense avant d’aborder le fond du dossier. François Bozizé est poursuivi aux côtés de trois anciens responsables militaires pour des faits présumés commis à Bangui, Bossembélé et Bouar.