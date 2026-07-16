Buenos Aires en liesse, l'Argentine se qualifie pour la finale du Mondial

Les rues de Buenos Aires ont explosé de joie après la spectaculaire remontée de l'Argentine, victorieuse de l'Angleterre 2-1 et qualifiée pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA. Menés après l'ouverture du score d'Anthony Gordon pour l'Angleterre, les champions du monde en titre ont renversé la rencontre grâce à deux passes décisives de Lionel Messi. Enzo Fernández a égalisé à la 85e minute, avant que Lautaro Martínez n'offre la victoire dans le temps additionnel. L'Argentine retrouvera désormais l'Espagne, championne d'Europe, en finale dimanche, avec l'ambition de conserver son titre et de décrocher un quatrième sacre mondial.