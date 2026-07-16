Au Sénégal, une chasse ancestrale endiablée invoque la pluie

Au son d’une frénésie de tambours, de chants et de coups de feu, quelques centaines d’hommes sérères défilent dans un état de transe, brandissant le butin de la chasse du jour — chacals, varans, singes et oiseaux — dans l’espoir d’accélérer l’arrivée de la saison des pluies au Sénégal.

Ndiaye Ndiaye, un quartier de la ville de Fatick, dans l’ouest du pays, a accueilli lundi la 723e édition de sa chasse annuelle, connue sous le nom de « Miss de Diobaye », une tradition séculaire censée apporter la pluie et protéger la communauté.

Ce rituel, propre à la minorité ethnique sérère du pays, marque également le début de la saison agricole.

Il a toutefois été perturbé ces dernières années par la déforestation, la modernisation et le changement climatique, qui retardent l’arrivée des pluies.

Vêtu d’un gilet de camouflage, Ousseynou Laye Dione revient à moto de sa septième chasse au Diobaye, en compagnie de huit autres jeunes hommes, sous une chaleur torride.

« Nous poursuivons les animaux à moto », explique ce pompier de 26 ans, précisant que « lorsque nous sommes à 100 mètres de l’animal, nous tirons dessus et parfois nous le percutons de plein fouet ».

Les chasseurs se partagent le butin en découpant des morceaux à la machette et en les suspendant à leur ceinture.

Seuls les hommes sérères ayant subi les rites d’initiation sont autorisés à participer à cette chasse mystique.

La veille de l’événement, un devin traditionnel, appelé « saltigué », prédit quel animal doit être tué pour déclencher des pluies abondantes. Ce secret n’est partagé qu’entre les initiés.

La légende raconte que cette pratique a vu le jour il y a sept siècles, lors d’une terrible sécheresse, lorsqu’un devin prédit que la pluie ne reviendrait que si un animal précis était tué.

Le soir où cet animal fut abattu, une pluie torrentielle s’abattit sur Ndiaye Ndiaye, apportant une récolte abondante — et une tradition vit le jour.

Défilé martial

Le retour des jeunes hommes dans le quartier est marqué par un défilé martial animé, accompagné de tambours et de chants.

Parés de lianes protectrices et les yeux révulsés dans une transe extatique, les chasseurs frappent leurs machettes et tirent avec leurs fusils et leurs pistolets pour éloigner les mauvais esprits.

« La Miss est un moment de catharsis, une purification violente de l’espace, confiée aux plus jeunes hommes », a expliqué Sobel Dione, anthropologue spécialisé dans la culture sérère.

À distance respectable, les femmes et les enfants, généralement de bonne humeur mais parfois effrayés par les coups de feu, observent le défilé frénétique.

« C’est une fête », s’exclament plusieurs membres d’un groupe de femmes.

Alors que le défilé touche à sa fin, les chasseurs se rassemblent en famille pour danser devant les chefs traditionnels et religieux, ainsi que devant les représentants de l’État, en brandissant leurs armes.

« C’est une source de fierté pour moi de représenter ma communauté et de prendre part à cette tradition », a déclaré Mamour Diaw, 19 ans, le visage peint en blanc. « Nos champs de millet en ont besoin. »

Changement climatique et déforestation

Au fil des siècles, la « Miss de Diobaye » a dû s’adapter à l’évolution de l’environnement physique et des époques.

Vêtu d’un élégant costume, un fusil en bandoulière, Ousseynou Ndour, 56 ans, a vu la tradition évoluer.

« Les méthodes de chasse ont changé avec l’arrivée des motos. » « Autrefois, nous marchions pieds nus dans la brousse, sans fusil », a-t-il expliqué à l’AFP.

La forêt de Diobaye, autrefois vaste, s’est réduite à une plaine tentaculaire parsemée d’arbres clairsemés, appauvrie par la déforestation d’origine humaine et la salinisation des sols.

Les antilopes et les rhinocéros, autrefois chassés par les ancêtres, ont disparu de la région.

Aujourd’hui, le changement climatique a encore modifié cette tradition, les pluies arrivant de plus en plus tard et sur des périodes plus courtes.

Sitor Ndour, secrétaire général du comité d’organisation du concours de beauté, a noté que la période de la chasse avait changé au fil des décennies.

« Nous l’organisions autrefois en mai, car la saison des pluies était déjà en train de s’installer », a-t-il déclaré.

Les pratiques agricoles liées à la culture de l’arachide et du millet ont également changé, avec l’apparition de nouvelles variétés de semences qui arrivent à maturité plus rapidement.

« Ces traditions ont la capacité d’évoluer », a déclaré Dione, l’anthropologue.

« Elles préservent à la fois un savoir-faire pratique et un lien collectif avec la terre, rendant l’adaptation au changement climatique plus solide et plus humaine. »

L’histoire retiendra qu’en 2026, au lendemain du concours « Miss de Diobaye », l’ouest du Sénégal a reçu les premières pluies importantes de la saison.